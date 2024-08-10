好兄弟搭訕沒獲回應惱怒開揍　他加入圍毆也慘了

記者黃翊婷／綜合報導

年輕男子阿傑（化名）去年12月間開車搭載朋友阿成（化名）外出，阿成在國道某服務區搭訕詢問一名員工，當下沒有獲得回應，一氣之下竟動手打人，他見狀也下車衝過去跟著打，因而挨告。雲林地院法官日前審理此案，並依傷害罪判處阿成拘役60日，得易科罰金6萬元。

▲阿成與阿傑在公共場合徒手打人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿成去年12月間搭乘阿傑的車子，行經國道某服務區時，他下車去上廁所，期間遇到一名在服務區工作的員工，於是上前搭訕詢問，但對方沒聽懂他說了什麼，所以沒有理會，他竟心生不滿，當場出手開揍。

阿傑見狀，也立刻下車衝過去跟著打，並協助將受害者壓制住，任由阿成施暴，導致受害者頭部、臉部、耳朵、手肘多處受傷。受害者事後主動向國道警察報案。

雲林地院法官認為，阿傑遇到突發糾紛，不思以和平理性方式處理，反而跟著朋友徒手傷害他人，考量到他已經坦承犯行、過去有傷害前科、至今未與受害者達成和解或賠償損失，最終依傷害罪判處拘役60日，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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