　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

▲▼上海迪士尼出現輪椅大軍，讓遊客相當頭痛。（圖／翻攝微博）

▲上海迪士尼出現輪椅大軍，讓遊客相當頭痛。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸上海迪士尼遊客絡繹不絕，卻也衍生不少亂象，近期有許多大陸年輕人乘坐電動輪椅在園區內玩樂，網路上甚至出現「出租電動輪椅」的店家，讓園方不得不祭出新規限定，僅限行動不便的遊客使用。

綜合陸媒報導，「乘坐電動輪椅出遊」近日在大陸的社群軟體上爆紅，由於電動輪椅能夠省去步行、攜帶行李所造成的疲勞，因此相當受到年輕人喜愛，許多景點都能看見四肢健全的年輕人乘坐電動輪椅出遊。

由於上海迪士尼遊客絡繹不絕，近期突然出現大量乘坐電動輪椅的年輕人，園區內遭到「輪椅大軍」攻陷，網路上甚至出現專業的「輪椅出租」店家，以每天100元（人民幣，下同，約新台幣445元）至468元（約新台幣2,085元）不等的價格出租輪椅，並且給出「保證入園」的承諾，讓不少遊客實在受不了，於是不斷向上海迪士尼投訴。

▼上海迪士尼出現輪椅大軍，讓遊客相當頭痛。（圖／翻攝微博）

▲▼上海迪士尼出現輪椅大軍，讓遊客相當頭痛。（圖／翻攝微博）

上海迪士尼6日回應，園區一直致力於打造全方位的無障礙體驗，讓有無障礙需求的遊客能夠玩得開心、放心。為了避免近期亂象持續發生，將更新《上海迪士尼樂園遊客須知》，修改與手動輪椅、電動輪椅相關的規定，要求遊客可以攜帶手動、電動輪椅入園，但僅限於行動不便者使用。

這項規定當中要求，有無障礙需求的旅客，可以使用電動輪椅在園區內輔助通行，但輪椅不得少於3輪，且僅能以步行的速度通行、最高時速不能超過6公里。此外，在入園2天以前，需要透過預定服務中心登記，直到通過確認、入園時出示證明，才可攜帶入園，並且不能借給他人使用。

上海迪士尼表示，若遊客希望透過外部零件，替手動輪椅供應電源，則須在入園前就安裝、固定完成，且被視為電動輪椅，需要提前預約，進入園區以後，手動輪椅不得安裝任何零件改裝成電動輪椅。上述規定12月10日起生效。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

陸國台辦反擊「中國台北」沒問題　陸委會：司馬昭之心人盡皆知

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

小情侶動漫商場內「蓋外套吸蛇毒」！陸網傻眼：一定是被蛇咬了

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈！微博不捨衝上熱搜

求離婚！女子為嫁人夫…竟給原配904萬元　最後還惱羞告上法院

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

陸政府採購挺國產貨　擬給予20%價格評審優惠

香港深灣道船廠大火！黑煙掩蓋天空

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

陸國台辦反擊「中國台北」沒問題　陸委會：司馬昭之心人盡皆知

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

小情侶動漫商場內「蓋外套吸蛇毒」！陸網傻眼：一定是被蛇咬了

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈！微博不捨衝上熱搜

求離婚！女子為嫁人夫…竟給原配904萬元　最後還惱羞告上法院

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

陸政府採購挺國產貨　擬給予20%價格評審優惠

香港深灣道船廠大火！黑煙掩蓋天空

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

福斯電動車「實測滿電可跑794公里」！打破續航里程不夠用迷思

Z9接任竹市勞青處長挨批「寄生」！新竹市府回應

周杰倫記仇23年！　大巨蛋當眾點名大咖天后...掀舊帳內幕

林書豪討拍「大家笑我」　周杰倫1句話安慰竟被反嗆：What？

新北女騎士與紅牌重機巷口相撞　滿臉血「失去呼吸心跳」搶救中

浪犬闖入咬死3匹馬　愛狗女留言遭百人圍剿「怒告黃偉哲」和8網友

南韓各地民眾舉行「燭光集會」　要求尹錫悅下台

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

AcQUA源少年成軍2年「2成員消失」爆解散危機　團員露面發聲

網購熱！跨境違規買「寵物凍乾」到台灣上百件　罰近千萬

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

大陸熱門新聞

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

30歲男連吃7天漢堡…抽出「牛奶血」

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈

上海迪士尼遭輪椅大軍攻陷　園方無奈曝新規

陸國台辦稱「中國台北」沒問題　陸委會反擊

侶動漫商場活春宮　陸網：被蛇咬？

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

「喝一杯牛奶後離奇消失...」　陸女碩士失聯15年　被尋獲已生2孩

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

求離婚！小三塞904萬元給原配 結局反轉

更多熱門

相關新聞

上海副市長華源將率團抵台2天

上海副市長華源將率團抵台2天

台北市政府4日上午宣布，2024台北上海雙城論壇將於17日登場，上海市將由副市長華源帶隊出席，而主題為「智慧治理，永續未來」，持續推動「雙城好、兩岸好」的目標。台北市政府發言人殷瑋說明，此次上海主團16日抵達台北，並向中央提報共2天（16、17日），也確定會有參訪行程，但目前尚待中央核定。

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台 年紀最輕擁公管碩士背景

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台 年紀最輕擁公管碩士背景

韓國流行「週五下班飛中國玩」

韓國流行「週五下班飛中國玩」

看中醫「推藥治療」遭性侵 上海女：沒注意醫生脫褲子

看中醫「推藥治療」遭性侵 上海女：沒注意醫生脫褲子

台大兒醫「迪士尼治療中心」啟用　史迪奇、艾莎陪孩子看病

台大兒醫「迪士尼治療中心」啟用　史迪奇、艾莎陪孩子看病

關鍵字：

上海迪士尼輪椅大軍輪椅出遊

讀者迴響

熱門新聞

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

高雄玉蘭花婆婆當街被兒毆！畫面惹網怒

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

「周杰倫MV女主角」現身大巨蛋！　陷回憶殺超感動

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

只睡4小時！17歲少女熬夜備考　腦出血去世

阿給老闆娘光速換照片　周杰倫發聲回應

慈妹罕PO「黑白低潮文」！　認情緒大起大落

唐從聖朝聖周杰倫「駁拿公關票」！　現身大巨蛋內幕全說了

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

獨／陳梅慧未即刻北返　錯過「關鍵8分鐘」遇死劫

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面