上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

▲上海迪士尼出現輪椅大軍，讓遊客相當頭痛。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸上海迪士尼遊客絡繹不絕，卻也衍生不少亂象，近期有許多大陸年輕人乘坐電動輪椅在園區內玩樂，網路上甚至出現「出租電動輪椅」的店家，讓園方不得不祭出新規限定，僅限行動不便的遊客使用。

綜合陸媒報導，「乘坐電動輪椅出遊」近日在大陸的社群軟體上爆紅，由於電動輪椅能夠省去步行、攜帶行李所造成的疲勞，因此相當受到年輕人喜愛，許多景點都能看見四肢健全的年輕人乘坐電動輪椅出遊。

由於上海迪士尼遊客絡繹不絕，近期突然出現大量乘坐電動輪椅的年輕人，園區內遭到「輪椅大軍」攻陷，網路上甚至出現專業的「輪椅出租」店家，以每天100元（人民幣，下同，約新台幣445元）至468元（約新台幣2,085元）不等的價格出租輪椅，並且給出「保證入園」的承諾，讓不少遊客實在受不了，於是不斷向上海迪士尼投訴。

▼上海迪士尼出現輪椅大軍，讓遊客相當頭痛。（圖／翻攝微博）



上海迪士尼6日回應，園區一直致力於打造全方位的無障礙體驗，讓有無障礙需求的遊客能夠玩得開心、放心。為了避免近期亂象持續發生，將更新《上海迪士尼樂園遊客須知》，修改與手動輪椅、電動輪椅相關的規定，要求遊客可以攜帶手動、電動輪椅入園，但僅限於行動不便者使用。

這項規定當中要求，有無障礙需求的旅客，可以使用電動輪椅在園區內輔助通行，但輪椅不得少於3輪，且僅能以步行的速度通行、最高時速不能超過6公里。此外，在入園2天以前，需要透過預定服務中心登記，直到通過確認、入園時出示證明，才可攜帶入園，並且不能借給他人使用。

上海迪士尼表示，若遊客希望透過外部零件，替手動輪椅供應電源，則須在入園前就安裝、固定完成，且被視為電動輪椅，需要提前預約，進入園區以後，手動輪椅不得安裝任何零件改裝成電動輪椅。上述規定12月10日起生效。