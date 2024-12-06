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查330億「阿福錢包」盯上陳梅慧　專家曝「法律不足」關鍵內幕

▲▼ 租賃車無煞車撞高速Uber　陳梅慧慘死男友滿臉血。（圖／民眾提供）

▲陳梅慧與謝姓男友4日搭乘Uber，於國道一號新竹段慘遭追撞，重傷身亡。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

4日凌晨在國道一號新竹段慘遭橫禍首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因協助刑事局科偵隊偵查員謝姓男友調查洗錢案，持有大量被害人資料，2人被檢方認為涉有洩密、違反個資法之嫌，檢察官複訊後命謝男3萬元交保、陳女請回，未料後續陳女死亡發生悲劇。外界除質疑死因不單純，更納悶陳女是以專家身份協助警方辦案，為何要以被告身份帶走？對此，法界人士提出一些看法。

陳梅慧是XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師，專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，多次協助檢警追查金流，著名案件包括「創意私房」、「88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌」等，也曾受邀赴地檢署、調查局及刑事局講課，對警、檢、調貢獻頗多。

據了解，台中地檢署偵辦虛擬貨幣「王牌交易所」開發的「阿福錢包」詐騙洗錢330億元案，專案小組在辦案過程中，在洗錢共犯的雲端資料夾中，發現數十筆詐騙案件完整被害人警詢筆錄；檢警追查發現謝男疑將相關被害人資料，交給陳女，讓陳進行分析、凍結，3日將包括謝、陳等4人被告、1名證人帶回，檢察官複訊後謝男以3萬元交保，其餘人請回。

外界質疑，陳是以專業人士協助警方，為何檢方在此案中要將其列為被告？

曾任多處地檢署主任檢察官的不具名律師表示，無論在警界、司法界，常有須向專業人士求證、討教的時候，例如證交法的案子就要請益金管會、車禍受傷鑑定報告就要委託醫院、犯嫌精神是否正常就找衛福部療養院，但都需要經過上司批准，才能委外分析。

律師說，關於陳女列被告這部分，關鍵是謝男有無將「需要外部專業人士幫忙」這個訊息呈報給長官，若得到長官批准，就不構成洩密，謝男恐因這位專業人士就是他女友，在程序上便宜行事而未彙報給長官，導致陳女沒有取得「正當身份」，成了被告。

此外，謝男也可能未在調查該洗錢案的編制內，若是謝男要自行調查，而私自或是讓陳女登入警察電腦系統查詢，也可能構成公務員登載不實。

律師指出，在客觀上，謝男將機密給陳女，是涉犯洩密罪；陳女持有大量被害人資料，是違反個資法。但檢察官查出2人未有獲利行為，為釐清2人是否有「主觀犯意」，是為了私利還是為了公務？遂將2人帶回調查。

另1名法界人士說，公務機關所持的資料要提供給外界，以目前來講確實需要向上呈報，並隨時跟長官回報進度；但若為了辦案而惹禍上身，對基層也不公平，在本案來說，目前的法律規範密度不足，無法完全保護第一線承辦人，長官也要負起相對應的責任。

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