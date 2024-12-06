民進黨女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　驚覺逆風急刪文仍被灌爆

▲黃偵琳2022年角逐高雄市左營、楠梓區議員，以525票差距落選頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日深夜突襲宣布戒嚴，民進黨立院黨團第一時間發文，稱此舉是為了「守護」自由憲政體制，被外界解讀是在替尹錫悅背書，引發爭議。當時民進黨高雄市議員候補黃偵琳也同樣在臉書疾呼「台灣也可以考慮宣布戒嚴了」，但後來驚覺風向不對，急忙刪文，仍被網友截圖備份。

黃偵琳2022年角逐高雄市左營、楠梓區議員，以525票差距落選頭，成為候補。尹錫悅發布戒嚴當晚，黃偵琳在臉書表示，「南韓總統今天宣布戒嚴，原因是因為在野黨挾國會擾亂國家，反對黨行為導致政府癱瘓，台灣國會藍白兩黨也是利用同樣席次優勢一再擾亂阻擋，若繼續下去，台灣也可以考慮宣布戒嚴了！」

不料，貼文一出，立刻遭遇大逆風，黃偵琳見情勢不妙，雖緊急刪文，但貼文早就被網友截圖備份，連上一篇11月24日恭喜中華隊奪冠的貼文也被灌爆。

許多網友紛紛留言，「滿口的民主，想都是戒嚴」、「請問這是黃刪刪議員的粉專嗎」、「反對戒嚴，理解戒嚴，成為戒嚴」、「你是民進黨員，居然有獨裁的思想，真諷刺」、「怎麼大家都在靠杯我.jpg」、「我會把截圖好好傳給每一位左營、楠梓的長輩看看」。

▼黃偵琳喊話「台灣應考慮戒嚴」。（圖／翻攝自臉書／黃偵琳 進擊的令果 左營楠梓）

▼黃偵琳競選期間發出減重30公斤對比照，相當吸睛。（圖／記者吳奕靖翻攝）