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獨／陳梅慧離開中檢未即刻北返　錯過「關鍵8分鐘」慘遇死劫

▲▼ 。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

▲陳梅慧遭遇車禍身亡。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者白珈陽／台中報導

XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師陳梅慧被捲入洗錢案風波，3日被檢警帶回調查，4日凌晨1時許離開台中地檢署，與同案被告男友謝姓偵查員一同搭車離開；《ETtoday新聞雲》記者調查發現，從台中地檢署出發到案發地點，僅需1小時，但謝、陳發生車禍時間，卻是在同日凌晨3時04分，與2人離開地檢署時間相差甚遠，是否2人結束庭訊後到附近吃宵夜休息？或是等待Uber時間太久？若撇開陰謀論，2人在庭訊結束即上車離去，或許就能避開這場死劫，種種巧合導致悲劇，令人遺憾。

陳梅慧因協助刑事局科偵隊偵查員謝姓男友調查洗錢案，被檢警查獲電腦內有大量被害人個資，3日2人被依洩密、違反個資法帶回偵辦，2人當日傍晚抵台中市刑大，警詢後於同晚10時許前往台中地檢署接受複訊，經3個小時訊問，2人於4日凌晨1時許離開台中地檢署。

謝、陳離開地檢署後，搭程Uber返回台北，途中行經國道一號77.7公里處（新竹段），遭到後方車輛追撞，導致陳女重傷身亡，謝受傷無生命危險。案發時間為4日凌晨3時04分。

然而同日凌晨2時23分，也就是謝、陳一案的案發前41分鐘，案發地點前方800公尺的76.9公里處，就發生日前涉及角頭吳明達槍擊案幕後藏鏡人郝廣民的嚴重車禍，車流大量回堵，2人搭乘的Uber也因此停等，最後慘遭後車追撞。

▲▼ 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲陳、謝搭乘的Uber遇到回堵車流停等，遭後方車輛追撞。（圖／記者楊永盛翻攝）

由於這場車禍牽扯到黑道，以及陳梅慧長時間協助打詐，引起外界各種聯想，對於車禍發生原因的「陰謀論」持續發酵，最高檢察署總長邢泰釗今天下令新竹地檢署徹查是單純意外車禍？或是可能有「車禍殺人」的可能。

回到謝、陳離開台中地檢署的時間，是4日晚間1時許，距離車禍發生時間相差近2個小時；根據調查，從台中地檢署出發，若由中清交流道往國道一號北上，約距離96公里，若以時速100公里行駛，並以1時10分離開地檢署計算，約2時15分即可行通過案發地點，而郝廣民在距離800公尺處追撞的而引發後方回堵的時間，則是凌晨2時23分，換言之，若離開中檢後即上車北返，基本上是不會遇上這場死劫，因為中間至少有「關鍵8分鐘」。

至於2人訊後先是前往何處，又或是等待Uber時間太久，期間行程尚待釐清，但一連串的巧合與決定，最終釀成悲劇意外，也因為案外案，讓這場車禍蒙上太多的疑問，至於真相如何，已由新竹地檢署偵辦查明中。

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