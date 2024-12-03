男子出差滑影片…竟發現「妻子正和別人結婚」　7歲女兒也非親生

▲ 阿芳。（圖／翻攝自揚子晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇淮安一名男子阿強（化名）日前在出差時，無聊滑著手機影片，忽然看到妻子阿芳（化名）與別的男子正在舉行婚禮，令他相當震驚。阿強進一步調查還發現，養育7年的女兒竟不是親生的，阿芳口中為他所生的「兒子」，更是憑空捏造，氣得他將阿芳告上法院。

據《揚子晚報》報導，阿強表示，自己因為工作關係，需要不停地出差，這也讓他長年單身，直到10年前，他透過網路認識了，比他小11歲的阿芳，兩人迅速熱戀，並結婚，「事發後才知道，我與她2014年交往時，她正與另一名男子在揚州同居。」

阿強表示，在交往期間，阿芳營造了自己父親是大老闆，家庭有多處房產，非常有錢的「白富美」人設，他每次從外地出差回來，約會地點都是由阿芳訂好的飯店，從未帶過他回家，期間阿芳告訴他，自己懷孕了，「得知自己要當父親，我激動不已。」

阿芳某日在他出差期間，打電話告知，自己產下一名女嬰。阿強表示，孩子比預期早了三個月出生，阿芳卻跟自己說，是藥物催生所致，「沒想到這個女嬰是跟同居男人生的。」

▲ 阿強在出差期間，滑手機看到妻子阿芳正與他人結婚。（示意圖／CFP）

阿芳後來與同居的男友分手後，疑似子宮外孕，但她不清楚這個孩子是誰的，於是她又想到了阿強。阿強在探望期間，發現了阿芳肚子已經大了，也就對懷孕一事深信不疑，但事實是，阿芳後來做了流產手術，並沒有生下這個孩子。

阿強每每想探望所謂的「兒子」時，都被阿芳以孩子給父母帶為由拒絕。阿芳甚至一直透過，拍攝朋友孩子的照片、影片，來冒充自己與阿強二人的「兒子」，發給阿強及親友們，營造一直在為阿強撫育「兒女」的假象。

阿強還在後續調查過程中發現，阿芳與新婚對象的婚房頭期款22萬元（人民幣，下同），竟是阿芳以做生意為由，向他索取的。

阿強在法院審理期間表示，這麼多年間，都未發覺被騙，「因為最重要的是，她為我生了一雙兒女，我屢次信任她，結果到頭來都是假的。」對於為何不與阿強分開，阿芳則表示，不想讓對方情緒崩潰，才不斷捏造謊言。

案發後，阿芳主動交出從阿強那拿的24.8萬元，案件審理期間，阿芳又退賠阿強經濟損失10萬元，並取得阿強諒解。法院最後判處，阿芳有期徒刑6年，並處罰金13萬元。