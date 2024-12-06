接見美智庫訪團　吳豊山：正努力恢復兩岸對話

▲海基會董座吳豊山接見美國外交政策全國委員會。（圖／翻攝海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

美國外交政策全國委員會會長艾略特一行6日下午造訪海基會，由海基會董事長吳豊山親自接待。吳豊山向訪團表示，海基會正努力恢復兩岸對話。

吳豊山提到，總統賴清德的兩岸政策是希望以對等尊嚴的對話取代對抗，以健康有序的交流取代圍堵，增進兩岸合作，促成兩岸和平共榮。

吳豊山強調，海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直善盡職責，「目前本會正努力恢復兩岸對話。」

海基會透露，訪團也與吳豊山就美、中、台情勢充分交換意見，但談話內容應訪問團要求，不對外公開。

海基會還說，過去一個月，吳豊山先後接待日本、比利時、加拿大、印度等國駐台代表，「各國代表都關切台海和平以及兩岸互動情況。」

美國外交政策全國委員會成立於1974年，是紐約重要智庫。該會長時間以超政黨觀點分析、評估國際議題，對美國外交決策頗具影響力，近年來該會對美中台關係也著力甚多，並提出相關建議。

該訪問團成員包括該會亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton）、該會董事會主席沙佛（Jeffrey Shafer）、該會執行副會長海斯納（Thomas Hexner）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）大使、亞太安全論壇計畫副主任李瀅（Juliet Lee）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）。