洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

新任勞動部長洪申翰因台大肄業，最高學歷只有高中畢業，遭國民黨立委傅崐萁痛批「國家之恥」。對此，海基會秘書長羅文嘉30日發文表示，自己當年也差點拿不到台大的畢業證書，跟洪申翰一樣，只有高中畢業學歷，「政治攻防題材很多，以學歷貶義或嘲諷，其實『蠻Low的』。」

羅文嘉在臉書上提到，1989年5月，距離畢業只剩最後一個月，校內改革社團決定舉辦「圖騰與禁忌」活動，在活動中心蔣介石銅像前演出行動劇，劇中為銅像戴上「世界偉人」、「民族救星」、「民主燈塔」、「自由長城」等各種帽子。

羅文嘉指出，當年的台大校規明文規定，「凡意圖侮辱而污辱蔣公銅像者，一律退學。」他是主辦單位學生會長，活動舉辦後就直接被移送學校懲戒委會處分。

羅文嘉說，1989年，蔣經國去世、李登輝接任總統剛滿一年，台大校園就出現給老蔣戴帽子事件，「按當時社會氛圍，依校規退學處分，大概是跑不掉，年輕氣盛的我，未知愁滋味，只覺得若因此拿不到大學文憑，也就算了。」

▼勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）



但到了最後，羅文嘉只被記了兩個申誡，還是順利畢業，他提到，「父親跟我要了畢業證書影本，裱框掛在客廳牆面，大概是說，我兒沒被退學，大學有畢業啦！」

羅文嘉強調，時代往前走了三十幾年，大學文憑或學歷高低，早就不是論斷一個人能力的唯一標準，「社會的多元進步，也不再把考試升學唸書，當作生命唯一出路。」

羅文嘉還說，「政治攻防題材很多，以學歷貶抑或嘲諷，其實蠻Low的。」

新任勞動部長洪申翰高中畢業於建國中學（建中），大學考上台灣大學（台大）大氣科學系，但後來因為眼睛開刀肄業。洪申翰29日在臉書上表示，「說實話，我已經四十歲了，還要一直去解釋二十歲發生的事，實在很沒意義。」

洪申翰強調，即便唸過建中、台大，然後台大沒有拿到畢業證書，他也很清楚，從社會某些觀點來看，他的學歷不算好看，「現在我的當前任務，就是不管你學歷好看或不好看，只要你是勞工，都是我要想辦法支持的對象。」

▼國民黨立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

