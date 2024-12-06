派出所被督察糾正「Google營業時間不符」　網酸：吃飽太閒

▲高雄市三民第二分局民族派出所被通報，Google地圖上只顯示10小時營業時間，與實際24小時服務時間不符。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

高雄市三民第二分局民族派出所被督察人員通報，派出所在Google地圖上顯示的營業時間為上午8時到晚上6時結束，與實際24小時服務的情況不符，要求分局向Google反映修正。此消息被放在官網，民眾發現後PO到網上笑說「沒東西可以寫了，才會連估狗地圖都給寫下去」，引發熱議。對此，三民第二分局表示，已完成修正。

日前有網友在臉書社團「靠北Police」發文，表示看到這篇督導通報時「忍不住笑了，是不是高雄市政府警察局督察室沒東西可以寫了，才會連估狗地圖都給寫下去」，更有網友笑酸「下一步是不是要檢討Google評分沒5顆星」。

▲網友看到傻眼PO文表示，連Google地圖營業時間都要抓。（圖／翻攝自靠北police臉書）

根據通報內容，督察人員於11月25日用Google地圖確認民族路派出所的位置，卻發現該所顯示的營業時間與實際情況不符，於是在官網提醒分局迅速修正，避免影響民眾洽公需求。

對此，三民第二分局回應，經督察人員的指正後，派出所已立即向Google map反映，修正為正確的「營業24小時」。

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「下個階段我想好了，貴所Google Map評論過低且民眾普遍留言稱服務體驗不佳，建請檢討改進」、「看來民族所非常優秀，督導人員已經找不到東西可以寫了」、「既然擔心民眾誤會，那督導人員自己去跟Google Map反應」、「吃飽太閒是不是」、「不知道還以為谷歌有給我們薪水」、「都沒人發現不用出門就能寫缺失這種bug」。

延伸閱讀

▸ 22歲網美在85歲男友病床邊熱舞 她嗨喊將獲遺產還暗示要「提前讓他升天」

▸ 好市多賣名牌風衣售價近7萬 隨意堆放會員驚呼：像一件700

▸ 原始連結