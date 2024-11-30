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嘉義市全台首創實踐跳島城市 　青年提案「二地居」百萬計畫啟動

▲▼ 全台首創！嘉義市府游牧者計畫 百萬獎金號召全台優秀青年「來嘉．二地居」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市全台首創游牧者計畫 ，百萬獎金號召全台優秀青年「來嘉．二地居」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為呼應嘉義市十大旗艦計畫「青世代磁吸」之願景，嘉義市政府首創全台先例、由政府領頭串聯相關資源的「二地居－游牧者（Nomads）計畫」，徵選輔導5組青年，針對嘉義市特色議題，執行落實「二地工作×二地生活」創意行動。

▲▼ 全台首創！嘉義市府游牧者計畫 百萬獎金號召全台優秀青年「來嘉．二地居」 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠28日出席成果發表記者會，聆聽青年創意行動分享，並肯定青年發揮創意能量落地實踐。嘉義市是個會黏人的城市，不只人會黏人、土地會黏人、連空氣都會黏人。期許藉活動吸引更多「游牧者」來嘉，讓嘉義市成為雲嘉嘉南兩地生活團隊的「跳島城市」首選，形成獨步全台的流動創生新典範。

▲▼ 全台首創！嘉義市府游牧者計畫 百萬獎金號召全台優秀青年「來嘉．二地居」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市的十大旗艦計畫之一，很重要的一項願景是青年磁吸，如何讓年輕人返鄉、甚至吸引更多青年到嘉義落地生根，是重要的一環。隨著科技進步、交通便捷，以及人們生活與工作模式的轉變，二地居成為一種新興的生活方式，讓人可以自由穿梭於不同城市間工作與生活，開啟斜槓人生的多樣可能性。在這樣的背景下，嘉義市推動了這項計畫，目的是希望透過創意結合地方特色，找出屬於嘉義的「磁吸力」，吸引更多青年才俊為這片土地注入活力。此次計畫以總獎金百萬元的方式，廣泛徵集全台創意共有40多組團隊報名參與，經過評審遴選，共有五組脫穎而出。這些團隊來自臺北、新北、臺中、桃園甚至花東，從各自不同的城市視角切入，帶來不同的生活與工作模式，探索如何在嘉義市落地實踐創新計畫。

黃敏惠市長強調，不論來自哪一個城市，嘉義市始終歡迎每一位青年朋友，以嘉義市為『二地居實踐基地』，深度探索嘉義文化能量，積極串聯在地與異地資源，創意轉化為可參與體驗之行動，引動未來更多移嘉、返嘉的青年人口，形塑人才永續城市願景。同時在這裡也能透過彼此互相交流分享故事，結交新朋友。嘉義市是創意的實驗場，更是青年實現夢想的起點。每一步創新都是讓這座城市更加豐富多元的契機。

▲▼ 全台首創！嘉義市府游牧者計畫 百萬獎金號召全台優秀青年「來嘉．二地居」 。（圖／嘉義市政府提供）

本次由四位花東移居者組成的「移居生活資材室」，深度盤點嘉義場域與花東遊牧者需求，「來挖嘉！我家有個花東冰箱」二地居計畫，媒合台東關山的「惣在生活」以及花蓮富里的「豆奏會」，與嘉義飲食代表品牌「林聰明沙鍋魚頭」，展開為期一個月的實體開店「花東聰明吧」，並插畫轉譯為「逐水草游牧誌」，提供未來有志至嘉義二地居／移居者之參考。而針對「嘉義寵物友善」主題，來自台北的「意識部落生活」主理人孫維利，直接在收編流浪黑米克斯「馬克」身上裝設攝錄器，以少見的寵物視角出發，田調紀錄嘉義寵物友善空間，經由影片、友善地圖等多元形式，延伸發展為可體驗並運用的有效資訊。

▲▼ 全台首創！嘉義市府游牧者計畫 百萬獎金號召全台優秀青年「來嘉．二地居」 。（圖／嘉義市政府提供）

面對深厚底蘊的嘉義文化，二地居青年們進行深度調研，轉化為多元創作與體驗模式，進而實踐「二地居」至「移居落地」的可能性。其中包含：來自新北市的王乙安，以「看見百年IP的魅力－嘉義家將文化轉譯行動」，延續家將主題劇情短片《落路》，再次返回嘉義田調發展未來長片基礎，同步辦理「城隍廟埕電影院」與「民俗田野調查工作坊」，跨域串聯在地宮廟（城隍廟）與家將團（鎮北宮隍義堂、重義堂）；移動桃園與嘉義雙城間的「Yanyansasa feat. mou」，楊惠淇及董耀鴻以「記憶遊園地－跨時域童年遊樂地圖實驗計畫」為題，採集彙整50位不同世代的嘉義人童年回憶，轉化為遊戲共創工作坊及ZINE繪本小誌；而出身高雄、於台中成立「Good Form」品牌的陳雨蘭，在「磨石計畫Terrazzo Plan：剛剛好的所在」計畫中，深度田調嘉義磨石子建築與駐點工作室周遭傳統工藝，開發辦理獨具嘉義特色、三種結合工作坊與遊程的「磨石子主題」體驗。

▲▼ 全台首創！嘉義市府游牧者計畫 百萬獎金號召全台優秀青年「來嘉．二地居」 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處處長李思賢表示，嘉義市政府致力推展青年政策與創業協助，實踐地方思維、城市做法之理念。於今年首創推出『二地居－游牧者（Nomads）計畫』，經由二地居青年實際行動，進行深度文化研究、跨域創作實驗、創新體驗設計、社區共生實踐、與餐食體驗規劃。鎖定優質青年人才移居落地，立下開創且堅實的基礎，每個青年行動皆與在地產生跨領域合作，更延伸跨局處計畫發展，產生積極主動且永續推展之效益。

社會處表示，「二地居－游牧者（Nomads）計畫」成果展，即日起至12月6日，於嘉義市政府一樓大廳展出。計畫主持人「嘉義異鄉人」表示，從二地居到移居嘉義，是一輩子最不可取代的經驗。如今更有市府為青年發展強力後盾，5組青年落地實踐『二地工作×二地生活』，形塑連結城鄉關係、地方再生的嶄新模式，也期待未來更多青年加入『跳島城市在+1』的行列！成果展現場除有5組青年成果展出，更開放民眾互動體驗，提出關於嘉義二地居／移居的想像。

 
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