苗栗83歲失智嬤墜溪命懸一線　2勇警奮不顧身跳水救她上岸

▲苗栗通霄8旬失智老婦墜溪，2名警員奮不顧身跳水將她平安救上岸。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮一名8旬失智老婦，日前半夜走失不慎墜落通霄溪，警員接獲通報，擔心低溫會讓老婦有生命危險，奮不顧身縱身跳水，及時將她救上岸送醫，成功保住她的性命，家屬頻頻向救命警員道謝。

通霄警分局今天表示，通霄派出所警員劉家翔、李宇泰在11月28日凌晨1時45分許接獲報案，指在通霄鎮通霄橋下發現一名老婦溺水漂浮在溪流中，急需警方協助，劉、李聽聞後火速趕赴現場。

2名警員抵達時，考量凌晨時分氣溫驟降，若未及時施救，老婦恐失溫且有生命危險，面對溪水湍急，2人毫不猶豫，立即下水救援，成功將老婦救援上岸，並馬上通知119救護人員到場緊急送醫，所幸經檢查僅輕微失溫，意識清楚，無生命危險。

警方說，83歲許姓老婦患有失智症狀，11月27日被家屬通報走失，家屬漏夜被警方通知到醫院，才知她竟然步行距家約5~6公里遠，甚至半夜不慎墜溪，慶幸警員奮不顧身下水救援，挽回老婦性命後，眼眶泛淚並頻頻向員警道謝。

通霄分局呼籲，冬季氣溫驟降，民眾外出活動時應多加注意自身安全，特別是長者或身體狀況不佳者，家屬應密切關注其行蹤，避免讓長者單獨外出，以降低意外風險，共同守護家人平安。