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嘉義4連霸里長欠債2千萬跑了！　還騙「治父肝病」向里民借錢

▲▼ 文雅里里長驚傳欠債失聯 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 文雅里里長驚傳欠債失聯，原屋主委託仲介刊載切割告示   。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東區文雅里連任4屆的張姓里長日前突然失聯，住家、辦公處及跟太太經營的早餐店也人去樓空，里民低調表示，張疑似因賭債跟「地下金融」有借貸，金額甚至高達2千萬，每個月的早餐店收入及里長行政事務費無法打平，張還跟當地里民借錢，表示要醫治父親的肝病，由於他里長身分大家不疑有他，幾千、幾萬的借，卻沒想到自己辛苦錢全被騙走。

▲▼ 文雅里里長驚傳欠債失聯 。（圖／記者翁伊森攝）

據了解，張姓里長連任4屆里長，跟當地里民持續都有借貸關係，大家怕他沒選上錢還不了，因此不得不把票投給他，至少這樣多少能拿回一些。加上張跟妻子在地方開早餐店，更讓大家不怕找不到人，但他疑似沉迷賭博欠下巨額債務，逼債的人不斷找上門讓太太壓力甚大，所以今年10月就跟妻子辦好離婚手續，接續11月初早餐店歇業，隨後人就不見了，不僅里辦公處找不到人，早餐店更被房仲業者貼「租售」看板，強調原承租人搬離，個人債務問題跟該物業、屋主無關，大家才知道里長失聯跑了。

▲▼ 文雅里里長驚傳欠債失聯 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市東區區公所區長孫世福表示，本月11日就沒看到張姓里長，現在正透過各管道嘗試聯繫他，但他的戶籍也早就遷到雲林，應該是早有規劃，該里長若未於12/24 出具辭職書，今年12/25後 因任期不足兩年，就不補選了，12/25後如果有遇缺額，會由公所指派人員(里幹事)代理，而目前該里公務一切正常運作，並不會受到影響。

▲▼ 嘉義4連霸里長欠債2千萬跑了！　還騙「治父肝病」向里民借錢 。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義4連霸里長欠債2千萬跑了！　還騙「治父肝病」向里民借錢 。（圖／讀者提供）

 
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