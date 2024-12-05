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北東濕涼「周六起雨區更大」　冷氣團下周四南襲探14度

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚到明天水氣略多，基隆北海岸、大台北山區及東北部有短暫雨，周末降雨範圍將擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣轉為濕涼，中央氣象署指出，今、明天東北季風持續影響，水氣略多，明天基隆北海岸、大台北山區及東北部，有較大雨勢發生，周六至下周一降雨範圍，桃園以北及東半部都有局部短暫降雨，而下周四後冷空氣南下，強度有機會達大陸冷氣團等級，預估低溫14度。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來一周仍是東北季風影響的天氣型態，北部及東北部天氣稍涼，今晚到明天水氣略多，基隆北海岸、大台北山區及東北部有短暫雨，並有局部較大雨勢發生，東南部也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周六到下周一東北季風再度增強，水氣也會增加且風力變強，降雨範圍擴大到桃園以北及東半部都有局部降雨，且溫度下降。下周二到下周三東北季風減弱，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區有零星降雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，明天水氣多偏濕涼，溫度比今天略低，各地23度或以上，但周六至下周一因東北季風增強影響，降雨機率增加，最低溫出現在周日至下周一，低溫16至18度，而中南部因輻射冷卻效應，日夜溫差10度，民眾早出晚歸要多注意。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲▼未來降雨、溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻提到，下周四後有一波較強的冷空氣南下，影響時間並不算長預估3天，強度有機會達到大陸冷氣團等級，寒流等級的機率較低，低溫預估下探14至15度，因預報時間尚久，仍待後續觀察。

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