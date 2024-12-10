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快訊／陳梅慧頭七遭影射洩密洗錢集團　XREX力挺：讓正義的她安息

 ▲▼ XREX創辦人黃耀文(左)與陳梅慧(中) 。（圖／翻攝社群媒體）▲XREX創辦人黃耀文(左)與陳梅慧(中) 。（圖／翻攝社群媒體）

記者張君豪／台北報導

10日《鏡週刊》報導，長期協助全台檢警調查虛擬貨幣洗錢案件的XREX交易所首席調查師陳梅慧，以網路雲端硬碟共享方式，分析刑事局及檢警查辦詐欺洗錢案的相關資料，調查洩密案檢察官認為雲端硬碟內的詐騙被害人卷證資料疑似有外流甚至被「阿福錢包」洗錢犯嫌掌握，當天即將刑事局謝員及陳女、XREX共同創辦人黃耀文和蕭匯宗等4名被告約談到案釐清。

對此XREX鍊科股份有限公司今天發表聲明，「今天是梅慧的頭七，我們虔誠地希望善良、勇敢和正義的梅慧，能夠安息，不再受到任何不必要的揣測的傷害。」

聲明指出，「梅慧於今年2月正式加入我們，是因為我們的技術和工具能夠成為她打擊詐騙的重要支持。她的加入，讓我們可以繼續在產業發展和公眾利益上，善盡企業社會責任，梅慧也可以繼續她的承諾，發揮專長協助司法單位打詐。」

鍊科公司強調，「面對當前詐騙集團猖獗，檢警調等司法單位戮力辦案，是政府體制內的主力。而民間企業與組織的參與合作，則是政府不可或缺的助力。梅慧和我們都充分理解，也一直相信這是全民共同承擔的使命。」

「目前針對正在進行中的所有案件，任何的揣測都會造成多重傷害。我們希望大家尊重梅慧，尊重梅慧的家人，尊重深愛梅慧的所有同仁們，更不要扭曲梅慧生前為司法、為正義、為打詐做出的努力與貢獻。呼籲外界勿有過多的揣測與陰謀論、該公司會全力配合司法調查。」


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