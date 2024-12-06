喊技職人才創造台灣奇蹟　技高生大爆就學路被壓縮還得「陪讀」

▲政府新南向政策不僅引導產業往國外發展，也開放大專院校廣招東南亞學生。圖為北市某科技大學新南向產學專班外籍生上課畫面。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

近期有不少學生反映，科技大學為彌平技高、普高及外籍生的學習差距，前兩年都在重複教授技高生的課程，讓他們感覺是在浪費時間，而原因疑與科大提高普高生招生名額有關，原定招生名額外加10％開放給普高生申請，99年卻改為內含，甚至近年來比率提高至總額35％，此舉也導致學校課程需為普高生調整內容，以縮減與技高生差距。

許多科大學生紛紛向學生團體抱怨，部分學校為補強普高生的專業知識，調整了授課內容，不僅很多課程內容都是技高生在高職時就學過，甚至有些課的教材都是重複的。某科大企管系學生小明（化名）向CTWANT爆料，「企管系大一經濟學的理論概論、會計前面的報表之類，都是我高中就學過的，包括財務、供應鏈等內容，現在我都大三了，還在一直重複這些內容，也沒有更進階的。」小明不滿地表示，希望可以成立高中生專班，不要為少數人犧牲技職生的權益，考上科大是為了精進自身技能，重複基礎知識實在很枯躁。

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EdYouth常務理事長洪振翔指出，學生會有這樣的指控是因為科大逐年招收更多的普高生。他指出，88年起科大以招生名額外加10％，開放給高中生以學測成績申請，而90年開始卻從外加變為內含，相對也壓縮技高生的入學名額；加上政府近年因新南向政策，大專院校招收東南亞學生，目前科大的學生幾乎是對分，一半是高職生，另一半是高中生及外籍生，教授自然要為這些高中生及外籍生改變課程設計。

▲技職生透過四技二專統一入學測驗進科大，政府現今大舉開放普通高中生持學測成績也能申請進入科大，壓縮技術高職學生的升學空間。（圖／中時報系資料照）

洪振翔進一步表示，對於技高生不公的還有升學管道方面。以建築類科系舉例，台大建築系對技職生只開放1個名額，而台科大建築系卻對高中生開放26個名額；技職生考科大要PR90、95（指100個人裡要贏過90或95人），相反地高中生只要PR70、80就可以錄取。

全國教師工會總聯合會政策部副主任巫彰玫說，113學年度台科大、北科大，及雲科大透過「四技申請」招收普高生的比例佔總招生人數的29.88％、21.45％，及12.75％，遠超過原定的10％，技職司應先將本就屬於技職生的名額還給他們，將比例降為10％後，再討論應開放的比例。

巫彰玫強調，國立大學開放給技高生申請的名額僅占3％，而國立科大開放給普高生的名額卻占10％，何況現在不止10％，科大高中生變多，教學方面也須有所調整，交流可以理解，但應在適當的比例下，而非擠壓到技高生名額。

▲全國教師工會總聯合會政策部副主任巫彰玫呼籲，技職司應還給技高學子們應有的錄取名額。（圖／中時報系資料照）

她以自製圖表輔證說，普高生在申請學校時可填志願數為12所（6所普大+6所科大），且18類群均可填；而技高生可填志願僅6所科大，並且只能填所屬類群，志願選擇就限縮了許多；反觀考試科目數，普高生可選考相對大學採計成績的科目，而技高生卻要考所有科目（國英數以及專業科目），專業科目還也包含1-4個小科目，「技高生相對來說負擔很大，在這樣的體制下，就會有技高生跑去考學測上大學，但要自己額外讀，不敵高中生三年來的學習成果。」

因此，當科大擴招普高生，也就等於間接壓縮到技高生唯一申請科大管道的名額，技高生到科大後還需配合拉齊普高生程度的學程，學習已經學過的內容，對於技高生來說是「二次傷害」。

對此，教育部回應，技高應屆畢業生除可透過四技二專甄選入學選填6個志願升讀科大外，亦可透過申請入學選填6個志願入學一般大學。另外技高應屆畢業生還有四技二專特殊選才（選填5志願）、四技二專技優甄審入學（選填5個志願）、四技二專聯合登記分發（選填199志願）等多元適性招生管道。在選填志願數量上，與普高生相比並無不利。

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