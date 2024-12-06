　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

微軟將停止支援「Windows 10」　用戶恐被迫升級

微軟宣布，將於2025年10月停止支援Windows 10。（圖／達志／美聯社）

▲微軟宣布，將於2025年10月停止支援Windows 10。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

微軟宣布，將於2025年10月停止支援Windows 10。但其全球市佔率仍高達61.83%，引發用戶升級Windows 11的需求與討論。對於許多老舊電腦因TPM2.0（信賴平台模組）限制無法升級的問題，微軟近日在官方博客明確重申，TPM2.0是未來標準，並無妥協空間，強調該技術對提昇資安的必要性。

Windows 11的硬體需求包含CPU運作時脈需達到1Ghz以上，並要求電腦具備TPM2.0。該技術僅在2016年後的CPU中才普遍支援，因此部分舊型CPU用戶也因缺乏TPM2.0而無法升級，需更換新硬體才能滿足要求。微軟過去曾測試舊款CPU運行Windows 11，但近日文章指出，TPM2.0是Windows的未來基準，目的是滿足不斷提升的資料保護需求。

而科技網站「Statcounter」最新數據，截至今年11月，Windows 11的全球市佔率為34.94%，遠低於Windows 10的61.83%。然而，重視硬體效能的玩家社群中，升級趨勢明顯提升。根據Steam平台數據顯示，使用Windows 11的玩家已達52.98%，超越Windows 10的43.31%。

微軟認為，TPM2.0是保護系統安全的必要技術，能有效應對日益複雜的網路威脅，並確保資料安全。雖然有用戶期待微軟放寬升級標準，但官方再次強調，Windows 11的硬體需求設定是經過長期規劃的，未來仍將堅持。 Windows 10將於2025年退出支援，用戶面臨升級Windows 11的選擇。微軟表示，提升硬體標準是未來趨勢，如何平衡硬體升級與系統需求，將是用戶需面對的挑戰。

不升級至Windows 11的用戶則可能面臨一系列潛在問題，微軟官網指出，Windows 10的支援將於2025年10月14日結束，屆時將無法執行安全性和功能更新，舊系統將無法抵擋新的網路威脅，可能會導致資料洩露或其他安全問題，且未來的應用程式和驅動程式更新可能不再支援Windows 10，新功能和其他重大更新也只會在Windows 11上推出，意味著Windows 10將逐漸被邊緣化。

延伸閱讀
果斷掰了9年爽缺工作！他跳槽2個月1原因走人：生不如死
爸用退休金幫兒媳一家買房買車！　東西一到手秒翻臉「叫她自己顧兩老」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
助破黃子佼案！他反對陰謀論「但陳梅慧之死」太怪：沒想過這麼髒
預言文中了！周董演唱會「一定有人跑錯蛋」　他糗笑：我的錯
LIVE／陳梅慧之死掀陰謀！正查八八會館案　周董大巨蛋開唱林
快訊／瓊瑤後事「一切從簡」　家祭、火化、花葬辦在同一天
快訊／楊麗花敗訴！確定賠償超過5400萬
獨／目擊者曝現場！「無煞車」猛撞　陳梅慧慘死男友滿臉血
快訊／綠營搶占主席台　藍委高喊：戒嚴是保護台灣！
為點歌和林襄站椅子！李芷霖致歉第一句引反彈
師傅裝潢變車震人妻　夫綠了7年才知道
「民主台灣絕不走回頭路」　賴清德談南韓戒嚴：威權錯誤不能重蹈
快訊／國民黨突襲審《選罷法》　綠委衝主席台爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

微軟將停止支援「Windows 10」　用戶恐被迫升級

Google推影片與圖像生成模型　導入企業AI平台

motorola新機edge 50系列亮相　挑戰萬元機霸主、新色蜜桃色超搶眼

免費仔小心了！　Max下周開始打擊寄生帳號

LINE貼圖2024數據大公開！台人最愛Top3出爐　年度回顧只開放8天

蘋果M4系列MacBook、mini、iMac開放預購　現在下訂到貨時間曝光

摺疊機年底降價有感！這兩牌下殺最兇　單月跌破近萬

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

賈靜雯直播和梧桐妹狂鬥嘴　突自爆「沒穿褲子」被說好瘋

微軟將停止支援「Windows 10」　用戶恐被迫升級

Google推影片與圖像生成模型　導入企業AI平台

motorola新機edge 50系列亮相　挑戰萬元機霸主、新色蜜桃色超搶眼

免費仔小心了！　Max下周開始打擊寄生帳號

LINE貼圖2024數據大公開！台人最愛Top3出爐　年度回顧只開放8天

蘋果M4系列MacBook、mini、iMac開放預購　現在下訂到貨時間曝光

摺疊機年底降價有感！這兩牌下殺最兇　單月跌破近萬

查陳梅慧車禍案！主任檢察官專辦貪瀆金融　修飛機超狂經歷曝

快訊／民進黨杯葛成功　院會停擺64分鐘後韓國瑜宣告散會

陳梅慧遭撞死！黃敬平爆「警內部曾收1風聲」：懷疑有貓膩

「助人不是營利」檢察官淚憶陳梅慧　嘆：才約見面討論查虛幣

宮廟旁房價狂漲「一堆人搶買」：不在意嫌惡設施？　網吐1中肯原因

中山再現繁華！燙金地段＋純住正三房「宏築臻玥」房價潛力股前景可期

獨／陳梅慧陳屍位置曝光！Uber遭夾擊「頭尾全爛」　她首當其衝慘亡

內閣變陣？擴大用人光譜？　賴清德提3考量：要檢討就迅速檢討

陸委會資研中心完成災後修復　重新對外開放

新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

3C家電熱門新聞

LINE貼圖2024數據大公開！

motorola新機edge 50系列亮相

免費仔小心了！　Max下周開始打擊寄生帳號

名導謝乾乾找Sony BRAVIA 9陪自己放個假！

Win10將停支援　用戶恐被迫升級

蘋果M4系列MacBook開放預購

Google推影片與圖像生成模型　導入企業AI平台

摺疊機年底降價有感！

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

寧夏夜市驚現緊急任務！

LINE必備「9種功能」一次看

Apple Vision Pro台灣上日公開

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

百萬年薪男友用「69元戒指」求婚...她哭了

百萬年薪男友用「69元戒指」求婚...她哭了

一女名網友分享自己在與男友外出旅遊時，意外被求婚，男友還自製了一個精美相框，用火柴燒過後才能慢慢看到2人的合照，可以看出男友相當用心準備求婚橋段，讓她又驚又喜，但是當男友拿出的戒指，竟是一個「69元」的不鏽鋼戒指時，她哭笑不得，直呼「扮家家酒的玩具還真的不如不要給」。

IKEA超吸睛雲朵包四間分店才有

IKEA超吸睛雲朵包四間分店才有

醫曝「吃2種魚竟讓體脂上升」

醫曝「吃2種魚竟讓體脂上升」

民進黨「戒嚴文」誰發的？他大膽推測：這女綠委寫的

民進黨「戒嚴文」誰發的？他大膽推測：這女綠委寫的

「本土劇女神」韓瑜恢單9年戀愛進度曝

「本土劇女神」韓瑜恢單9年戀愛進度曝

關鍵字：

周刊王Windows 10微軟

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

直擊／林家正也來看周杰倫了！　大巨蛋當場暴動

王必勝自爆1周喝酒6天！仍減12公斤秘訣曝

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面