微軟將停止支援「Windows 10」　用戶恐被迫升級

▲微軟宣布，將於2025年10月停止支援Windows 10。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

微軟宣布，將於2025年10月停止支援Windows 10。但其全球市佔率仍高達61.83%，引發用戶升級Windows 11的需求與討論。對於許多老舊電腦因TPM2.0（信賴平台模組）限制無法升級的問題，微軟近日在官方博客明確重申，TPM2.0是未來標準，並無妥協空間，強調該技術對提昇資安的必要性。

Windows 11的硬體需求包含CPU運作時脈需達到1Ghz以上，並要求電腦具備TPM2.0。該技術僅在2016年後的CPU中才普遍支援，因此部分舊型CPU用戶也因缺乏TPM2.0而無法升級，需更換新硬體才能滿足要求。微軟過去曾測試舊款CPU運行Windows 11，但近日文章指出，TPM2.0是Windows的未來基準，目的是滿足不斷提升的資料保護需求。

而科技網站「Statcounter」最新數據，截至今年11月，Windows 11的全球市佔率為34.94%，遠低於Windows 10的61.83%。然而，重視硬體效能的玩家社群中，升級趨勢明顯提升。根據Steam平台數據顯示，使用Windows 11的玩家已達52.98%，超越Windows 10的43.31%。

微軟認為，TPM2.0是保護系統安全的必要技術，能有效應對日益複雜的網路威脅，並確保資料安全。雖然有用戶期待微軟放寬升級標準，但官方再次強調，Windows 11的硬體需求設定是經過長期規劃的，未來仍將堅持。 Windows 10將於2025年退出支援，用戶面臨升級Windows 11的選擇。微軟表示，提升硬體標準是未來趨勢，如何平衡硬體升級與系統需求，將是用戶需面對的挑戰。

不升級至Windows 11的用戶則可能面臨一系列潛在問題，微軟官網指出，Windows 10的支援將於2025年10月14日結束，屆時將無法執行安全性和功能更新，舊系統將無法抵擋新的網路威脅，可能會導致資料洩露或其他安全問題，且未來的應用程式和驅動程式更新可能不再支援Windows 10，新功能和其他重大更新也只會在Windows 11上推出，意味著Windows 10將逐漸被邊緣化。

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