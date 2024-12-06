技職體系每況愈下　人才流失護國神山靠誰守護

▲台灣技職教育人才輩出，第54屆全國技能競賽在南港舉辦，青年組及青少年組多達69個職類，來自全國各地好手同場競技。（圖／翻攝自技能競賽充電讚臉書）

圖文／CTWANT

技職教育一直以來為台灣培養人才的重要體系，總統賴清德和副總統蕭美琴先後都曾說，台灣的經濟奇蹟，靠的是所有第一線技職人員的打拼，「技職人才是台灣護國神山的創造者」，然而諷刺的是近幾年來停招、停辦學校，近9成都是技職體系，技高生人數也急速下降，專家認為老師在師培階段認知，對於未來學生生涯規劃有非常重要的影響。

教育部因應少子化情況下技職教育人數減少的趨勢，2022年起實施「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，給予大量經費建置實作場域的設備，跟進產業需求，提升學生的技術能力。

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EdYouth常務理事長洪振翔指出，投注資源對教育當然重要，但更新的設備應該只是其中的一部分，技術經驗傳承更重要的良好的師資，政府或許更應考量如何「留才」。108年時《技術及職業教育法》修法，規定教師如果要進到高職任教，必須有一年以上的實務工作經驗，但許多教師在科技業磨練實務經驗後，比較薪資和環境就選擇留在業界，導致高職端的老師不足，學校只能招大量代理老師，因此現在技高的老師流動率非常高，政府務必正視此現象。

▲近年來台灣少子化嚴重，再加上技職教育不受重視，相關科大停招、停辦，產業界經常得透過就業博覽會大力媒合所需人才。（圖／黃耀徵攝）

全國教師工會總聯合會政策部副主任巫彰玫認為，政府應明確定位技職教育，思考技職教育究竟需要從何改善，不然再多的計劃都是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，沒有從根本解決技職教育面對的問題。她表示，許多學生在選擇讀技高或是普高時其實是很徬徨的，原因是許多國小中老師本身對於生涯規劃也不瞭解，根本無法從旁協助學生這項人生問題，那改善辦法就是在師培階段就加強老師對於生涯規劃以及技職教育的正確瞭解，以輔助學生探索生涯。

巫彰玫續指，近年來廣設普高也是技高生減少的因素之一，許多完全中學的設立，國中部也設有高中，而這些高中也是普通高中，從而影響學校比例；其次，因半導體業興盛關係，許多實驗中學設立，這些也同樣走普高路線。「那就回到，政府在做政策時是否有規範、盤點，是否有考量學校的設立會讓普高、技高失衡。」

▲Skills for U創辦人黃偉翔強調，要翻轉外界對技職的看法，就該先把教育內涵與社會接軌。（圖／新北市府教育局提供）

而除了體制上的政策，大環境也是影響學生選擇技職教育的一大原因。Skills for U執行長黃偉翔指出，台灣技職教育是很好的，這麼正向的發展應該讓大家看到，企業界願意給技職畢業生不錯的薪水，就能吸引、鼓勵更多學生往這條道路走，也能讓台灣的老師、學生及家長明白技職教育內涵，然而現今關於技職教育的圖像與展望太少了。

黃偉翔建議，政府應努力於讓學生擁有彈性空間的機制，引導企業資源投入學校，技職生在讀書期間就可以有工作經驗，使學生在實作中學習，也更清楚學校的東西如何在職場中運用。他強調，外在環境不停在變化，碳排、減碳等複雜環境，導致業界開出的職缺也一直在變，技職教育可以隨著時代去培養相對的人才，也是培養人才的重要體制，是不可或缺也值得投入的領域。

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