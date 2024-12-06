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打HPV疫苗成「痛痛女孩」告贏衛福部　疾管署：依判決重審救濟

▲注射,打針。（圖／CFP）

▲有民眾接種二價HPV疫苗成痛痛女孩。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

林姓女子接種二價HPV疫苗之後，發生幼年型類風濕關節炎成為「痛痛女孩」，疾管署疫苗受害救濟審議判定病症與疫苗無關「不予救濟」，她因此提起行政訴訟，最高行政法院判決林女勝訴。疾管署表示，將按最高行政法院判決，召集審議小組，依其法律見解重新審議。

該名女性於104年接種二價HPV疫苗後，因發生相關症狀就醫被診斷為幼年型類風濕關節炎，於108年5月申請預防接種受害救濟，預防接種受害救濟審議小組同年11月審定其病症與接種該疫苗無關，故不予救濟。

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個案之後提出訴願遭駁回，再提行政訴訟，台北高等行政法院於111年10月第一審判決本案至少應屬無法確定，衛生福利部應依其見解做成決定，原不予救濟之行政處分及訴願決定均撤銷，衛生福利部再對此提出上訴，最高行政法院於113年10月30日判決。

依據本次判決書意旨，最高行政法院認預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法第13條規定之「綜合研判」，係由審議小組衡酌疑似受害人接種前後之病史、家族病史、過去接種類似疫苗後之反應、藥物使用、毒素暴露、生物學上之贊同性及其他相關因素所為之醫療專業判斷，核屬審議小組之「判斷餘地」範圍，行政法院不能取代其判斷，故一審判決認為本案關聯性應屬無法確定，有前述適用法規不當之違法，應予廢棄。

此外，最高行政法院認為預防接種與個案受害情形關聯性之判斷，不應僅依據以人口群體為基礎之醫學實證，尚應綜合審酌個案受害狀況及所有相關因素，故判決審議小組應召集合法會議，依照前述見解，重新鑑定其關聯性，決議是否給予救濟及審定給付金額。

疾管署副署長曾淑慧說明，針對每件預防接種受害救濟申請案件，皆會調閱其就醫病歷、臨床檢查、實驗室檢驗結果等相關資料後，送審議小組進行鑑定審議，並非僅以醫學實證作為唯一之審議資料，實務作法與最高行政法院判決意旨並無違背。針對本案，衛生福利部將按最高行政法院判決，召開衛生福利部預防接種受害救濟審議小組會議，決議是否給予救濟及審定給付金額。

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