建議巴拉圭政府「台灣、中國二選一」　中國外交官遭驅逐出境

▲巴拉圭是南美洲唯一一個與台灣保持正式外交關係的國家。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴拉圭外交部5日證實，中國駐拉丁美洲高級特使徐偉（Xu Wei）因干預該國內政並試圖遊說巴拉圭與台灣斷交，因此遭列為不受歡迎人物，必須於24小時內離境。

根據CNN報導，巴拉圭外交部在一份簡短聲明中證實，目前已撤銷徐偉的簽證，因為他干預巴拉圭內政，被列為「不受歡迎人物」（persona non grata），必須於24小時內離境。

據悉，徐偉此次赴巴拉圭是參加年度聯合國教科文組織（UNESCO）會議，但前一天卻未出席會議，而是出現在首都亞松森（Asunción）的國會。期間，他公開呼籲巴拉圭與台灣斷交，轉而與中國建交。

徐偉強調，中國有意與巴拉圭建交，但明確指出這需要巴拉圭政府邁出第一步，「中國或台灣，二選一，我建議巴拉圭政府儘快作出正確決定。」

徐偉還向議員們提出誘因，聲稱與中國建交將帶來擴大貿易及數千種其他好處。部分巴拉圭國會議員則提到，當地農民在出口大豆和牛肉至中國市場方面面臨困難，認為長期來看，與中國建交可能更有經濟利益。

中國近年與南美的貿易迅速增長。據拉丁美洲和加勒比經濟委員會（Economic Commission for Latin America and the Caribbean）數據顯示，截至2023年，中國與南美的貿易總額已達近5000億美元。

巴拉圭是南美洲唯一一個與台灣保持正式外交關係的國家，也是全球僅有的12個承認台灣為國家的國家之一。

台灣駐巴拉圭大使館4日也在X發文回應，猛烈抨擊徐偉為「滲透者」，意圖破壞巴拉圭與台灣自1957年建立的堅固友誼。這場外交風波，也再次凸顯中國在拉美地區擴展影響力的強烈企圖，以及巴拉圭在台海議題上的堅定立場。