凱基金控22公尺聖誕樹暖心登場　揭開公益月序幕

▲凱基金控舉行聖誕點燈儀式，凱基金控董事長王銘陽（圖左四）及金控總經理楊文鈞（右四）點亮凱基金控總部聖誕樹。

圖、文／凱基金控提供

聖誕節即將到來，凱基金控於12/5舉行聖誕點燈儀式，點亮位於凱基金控總部22公尺高的聖誕樹，以日月星辰為主題妝點，象徵永恆光芒與希望，展現豐盛、富足以及溫暖、幸福的氛圍，與凱基金控旗下子公司的企業形象相互呼應；透過凱基聖誕樹的光芒，綻放希望傳遞夢想，共同迎向美好的2025年。

凱基金控董事長王銘陽及金控總經理楊文鈞出席點燈儀式，與在場的凱基金控集團同仁、民眾，一同倒數點亮聖誕樹。

凱基金控每周五於總部廣場舉辦公益市集活動，聖誕市集活動將於12/13舉行，凱基金控邀請社福團體、社會企業以及地方創生團體，準備耶誕美食以及聖誕伴手禮。同時於12/20舉行公益市集活動，聚集45個攤位，規劃花蓮專區，以實際行動，振興花蓮經濟。

凱基聖誕樹將展出至2025 年 1 月 10日，凱基金控同步於FB官方粉絲專頁推出聖誕祈願祝福活動，只要在凱基金控FB官方粉絲專頁寫下你的祝福並上傳與凱基聖誕樹的合照或是標註兩位好友，就有機會獲得星野虹夕諾雅谷關飯店雙人房1晚、LINE point點數、便利超商禮物卡等多項好禮。