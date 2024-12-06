割頸案二審開庭！律師狂教「乾哥」作答　法官出言制止

▲律師林月雪開庭時，不斷提示郭姓乾哥該如何回答而被法官制止。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市國中少年遭割頸案，郭姓乾哥一審被判有期徒刑9年、林姓乾妹則被判8年，兩人不滿判決過重而上訴。二審高等法院5日下午開庭時，律師林月雪不斷提示郭姓乾哥該如何回答法官，但因過於頻繁而被法官制止。

二審高等法院5日首度開庭審理，在押的郭姓乾哥父母並未出庭，至於林姓乾妹的父母則陪同應訊。庭訊時，林姓乾妹的父母訴苦，認為一審判決的8年實在是判太重；郭姓少年則在回答法官問題時，不斷被律師提示該如何回答，途中被法官出言制止。

至於兩人開庭時的反應，郭姓少年冷眼看著死者家屬，並怒瞪聽眾席的民眾。林姓少女則是沒有表情，呆坐在一旁，兩人也未在開庭時向被害者家屬道歉。

▲林姓乾妹的父母開庭時訴苦，認為一審判決太重。（圖／記者吳銘峯攝）



楊姓死者的父母認為一審判決不公平，一審法官認為郭男、林女有「察覺反省」而輕判，但兩人都不認罪也未道歉，明顯沒有悔意，希望二審可以有更好的結果。

楊媽媽表示，小孩一早平安到校學習，最後卻讓她看到躺在醫院、心肺解剖的畫面，這是一輩子無法抹滅的可怕記憶。她認為至少要判30年以上、判無期徒刑才能接受。

此外，庭訊結束後，律師林月雪兩度用外套要蓋住郭姓乾哥的頭，藉此阻止郭男的長相曝光，但郭最後將外套掛在手上，大方地離開。

▼被害人父母，楊爸爸及楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

