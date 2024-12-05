嘉義鐵路高架化「主體工程114年底開工」　消除5平交道

▲立法院交通委員會及交通部等相關單位視察嘉義建設。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(5)日考察「嘉義地區交通及觀光建設」，其中嘉義市區鐵路高架化延伸預計114年中臨時軌工程開工，主體工程114年底動工。此外，嘉義縣擬就水上鐵路高架化再度評估可行性，交通部長陳世凱表示，將給予協助。

立法院交委會今日考察「水上車站交通概況」、「水上車站周遭交通勘查」、「民雄鐵路高架化工程進度」、「水上鐵路高架化可行性再評估」及「民雄鐵路高架化停車空間改善」等交通及觀光建設議題。

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交通部表示，基於縣市鐵路高架為一體工程，為能更有效快速推展國家重大交通工程建設，造福沿線交通及都市發展，並與「嘉義市區鐵路高架」案順利整合，「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」綜合規劃於112年5月24日奉行政院核定後，鐵道局已積極展開工程設計，並預計於114年中臨時軌工程開工，114年底主體工程開工。

陳世凱表示，未來完工後除了消除民雄地區5處鐵路平交道，同時亦能有效改善平交道造成之交通問題縫合鐵路沿線兩側地區，均衡都市發展，後續請鐵道局依所定期程積極推動辦理。

▲立法院交通委員會及交通部等相關單位視察嘉義建設。（圖／交通部提供）

另水上鐵路高架化可行性再評估部分，交通部說明，先前嘉義縣政府已評估過，因效益不足暫緩推動，現嘉義地區多項開發計畫將帶動地方發展，為解決水上鄉中興路平交道交通問題，強化水上車站周邊整合營造副城鎮核心區開發，結合鐵路沿線精緻農業與觀光休憩發展，嘉義縣政府擬就水上段鐵路高架再評估可行性，促進水上地區城鄉發展。

陳世凱則表示，請嘉義縣政府重新檢討整體都市計畫及水上車站周邊都市發展，並與鐵道局合作，重新評估相關效益變動情形，交通部將予以協助。