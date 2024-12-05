UNIQLO創辦人表明「不使用新疆棉」　新疆棉協會：堅決不能接受

記者廖翊慈／綜合報導

日本服飾品牌UNIQLO創始人柳井正近日接受BBC採訪時表示，「我們不使用來自新疆的棉花。」新疆棉花協會5日對此發出聲明表示，「優衣庫(UNIQLO)不使用來自中國新疆地區的棉花，對此，我們堅決不能接受。」

據《九派新聞》報導，新疆棉花協會的聲明指出，新疆氣候獨特、地理位置優越，為棉花的生長，提供了得天獨厚的自然條件，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，新疆棉花是中國紡織業的重要原料，也是連結東西方市場的橋樑。

▲ 新疆伊寧紡織園區。（圖／ETtoday資料照）

聲明還直指，「美國頻頻造謠新疆棉，企圖剝奪新疆各族群生活的權利，以所謂『強迫勞動』等無端理由，抹黑、抵制新疆棉花及棉製品，對此，我們堅決不答應。」

該份聲明也引起陸網熱議，「用不用是別人的權利吧」、「人家愛用不用，你為啥不關心各類安全問題」、「企業有選擇自己原料的自由」、「別人用不用無所謂」、「這聲明搞得好像要強買強賣一樣，不用你的就有意見」、「咋了，全世界都必須用嗎」、「人家想用就用，不用就不用，他是沒有繳稅，還是逃稅了嗎」。

柳井正在接受BBC採訪時表示，「儘管中國一直是UNIQLO的重要市場，甚至中國門市比日本還多，同時也是品牌的主要生產中心，但即便如此，UNIQLO也不打算改變這項策略。」同時，這也是UNIQLO首次表明「不使用新疆棉」。

▲日本服飾品牌UNIQLO。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，早在2021年，新疆棉事件爆發當年，就有日媒爆料稱，UNIQLO等12家日本企業打算跟「已確認在新疆參與強迫勞動的中國公司」暫停交易。目前，UNIQLO官網上，並沒有販售與新疆棉有關的產品。