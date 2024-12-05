年改修法民進黨要求「先公聽再審查」　吳宗憲點頭同意

▲立法院司法及法制委員會今審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今（5日）審查攸關停砍年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，藍綠都發起甲動備戰。民進黨多位立委以程序問題登記發言，要求應該先舉行至少6場公聽會再審查；召委吳宗憲隨後宣告，下週一由民進黨召委鍾佳濱排定一場公聽會，他也同意要再討論，因此會排公聽會。

今日會議立院國民黨團及國民黨立委共提出20個修法版本。根據國民黨團版本，主要有三點，包含停止所得替代率逐年遞減、修改月退休金隨物價調整機制，以及縮短年金改革年限。

對於今日的年金改革修正草案，藍綠委一連串的登記質詢，登記截止已有67人準備發言，綠營一開始也搬出手板強調「年改不走回頭路」、「保障公務員、年金不破產」；藍營也擺出「停砍年金、討回公道」，「停砍年改、剛好而已」；隨後綠營則提出「先公聽、再審查」。

民進黨立委吳思瑤表示，各國財政面臨風險，共同趨勢是年改越改越嚴，反觀台灣在野黨啟動審視朝向越改越鬆，讓年改走回頭路。她認為，至少應該要舉辦6場公聽會。

國民黨立委羅智強則說，民進黨說要排公聽會，他相當支持，但民進黨說要開6場公聽會，「那你們自己去開」，吳宗憲排一場，民進黨要排幾場是他們的自由，但不要辜負公務員的期待。

雙方來回辯論交鋒後，吳宗憲宣告，由於下週一鍾佳濱已經有排定舉行一場公聽會，且今日質詢登記人數就高達67位，因此本次會議僅進行到詢答完畢及宣讀條文就散會。吳宗憲也補充，他會排公聽會，但要思考一下安排在哪個時間。

