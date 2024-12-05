分享1次就捐5元！九把刀要找「13年前的網友」道謝　曝關鍵歌詞

▲九把刀。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

記者曾筠淇／綜合報導

九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》的主題曲是〈那些年〉，幾乎人人都聽過這首歌。而九把刀今（5）日就發文尋人，說在2011年時，有個網友把自己寫的歌寄給他，歌名也是〈那些年〉，但因為他已經找不到信件了，所以想要透過網路找看看創作這首歌的網友，「大家每幫我分享一次這篇尋人啟示（事），我就捐5元」。

九把刀在臉書粉專上發文表示，2011年時，有個網友把自己寫的歌寄給他，歌名也叫〈那些年〉，然而，當時的信件卻已經不見了，用日期找也沒搜到。他透露，他是因為近期隨機放歌時，正好又聽到這首〈那些年〉，覺得很可愛、很喜歡，所以想要尋找這位13年前寄信給他的網友，「想找你、想找妳，想謝謝你」。

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九把刀也寫出部分歌詞，「幼稚的男孩在戲弄著女孩，他喜歡她對他不理不睬，不懂得耍帥，也不想太坦白，就想她慢慢發現他的愛」。如果本人看到他的文章，可以寄信到他的信箱「giddens@mail2000.com.tw」，「核對證據就是貼出其他的歌詞」，但請其他無關的網友不要寄奇怪的裸照給他。

由於是透過網路找人，因此九把刀說，「成熟的大人應該明白請人幫忙就是給錢！」從現在開始，直到該網友看到文章、聯繫他的那一瞬間，「大家每幫我分享一次這篇尋人啟示（事），我就捐5元。分享1萬我就捐5萬！分享10萬我捐50萬！」他最後也直呼，「宇宙啊！請幫我神出這個13年前的創作網友吧」。