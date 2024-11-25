罹癌14年歷經9次手術！拼貼畫家連2次奪金　療癒創作門諾展出

▲育育田基金會拼布畫展即日起至1月10日於門諾醫院二樓門診區展出。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「怨嘆沒有用，所以我告訴自己要轉念，相信專業、相信醫療，最重要的是相信自己！」這是73歲的癌友張先生經歷15年抗癌旅程後，所堅持的信念。自民國99年罹癌至今，張先生已歷經9次復發、7次手術，但他以堅韌的心態活出了充滿希望的人生。

▲張先生是育田基金會舉辦的拼貼畫展的金獎得主，更是連續兩屆奪金的佼佼者。

張先生是育田基金會舉辦的拼貼畫展的金獎得主，更是連續兩屆奪金的佼佼者。他的得獎作品，承載的不僅是創作的成就，更是一段與病魔抗爭、用藝術表達心路歷程的故事。談及創作，他笑著說：「做拼貼讓我快樂，過程中是一種療癒，看到完成的作品，那份成就感讓我覺得自己不是沒有用的人。」

張先生分享，因為太太教拼布，所以家中有許多碎布可以使用，這些平凡的布料經過巧思配色，成為一幅幅充滿生命力的拼貼畫。「配色最難，但這也讓我投入其中，忘卻病痛。」他說，創作過程不僅讓自己平靜，更希望自己的作品能夠讓其他病友及民眾看到更多的正能量及勇氣。今年再次奪金，他說要拿出獎金請太太與孫子一起慶祝。

▲主治醫師卓俊宏也特地到現場為張先生加油。

育田基金會專員林晏平表示，拼貼畫展自舉辦以來，已連續兩年吸引癌友投稿，每年約收到30幅作品，最終評選出金、銀牌及佳作共6幅畫作。今年特地將畫展移師到花蓮門諾醫院展出，除了張先生就是門諾醫院治療的患者外，也希望透過他的抗癌過程，啟發更多人以正向態度面對生命中的挑戰。

「許多癌友因病離開職場，感到失落，但透過創作，他們重新找回了自己的價值。」林晏平補充，拼貼畫展的目的是為癌友提供抒發心情的渠道，也讓社會大眾透過作品，感受病友面臨的困境與堅強的意志力。此次展期至明年1月10日，歡迎有興趣的民眾前往門諾醫院二樓門診區欣賞。