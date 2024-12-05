陳致遠餐廳工作爆「打假卡」遭開除！　經紀人2字回應

▲陳致遠被爆「打假卡」從餐廳離職，經紀人駁斥「沒有」。（圖／翻攝臉書／陳致遠）



記者柯振中／綜合報導

前職棒選手陳致遠與妻子今年7月間，在新北市永和區投資餐廳，藉此維持生計，沒想到如今被爆已離職，資深媒體人林俊宏更是爆料，陳致遠上班時疑似有打卡，但人沒有來，因此已經不在餐廳裡工作。對此，陳致遠的經紀人則駁斥「沒有」。

林俊宏3日在網路節目《下班鏡來講》表示，陳致遠在新北市某間餐廳工作，但「他這幾天被人炒了」。林俊宏提到，之所以會知道這個消息，「因為那個老闆是我朋友」。

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林俊宏提及，陳致遠已經發生這種事，老闆給一口飯吃，「阿結果你在網路上說那些有的沒的，人家那些中和人、人家被氣到你知道嗎？叫大家不要去吃那間餐廳。真正出錢的老闆是誰？又不是你（陳致遠）啦！那我朋友啦！你害到我朋友，結果我朋友氣得要死，也是吞忍。」

林俊宏說，老闆查看陳致遠的上下班紀錄，發現陳致遠「你打卡、你人沒來嘛」。林俊宏痛批，「沒你這麼惡質的嘛！你把台灣的職棒的文化，整個敗成這樣、敗光光。說你死性不改哦，你自己要想想看是不是這樣。」

而陳致遠離職的消息在節目上播出，立即受到網友討論，不少人對此開酸「打假球還打假卡」、「希望是真的消息」、「球打假、卡打假。」

對此，根據《中時新聞網》報導，消息在網路上發酵後，餐廳員工證實陳致遠夫婦已離開，不過陳致遠則否認這項消息，透過經紀人回應「沒有」。

據了解，陳致遠與妻子林秀琴今年7月宣布，投資6位數在新北市開設港式飲茶餐廳，重新回歸餐飲業的工作。不過後來中信兄弟前球星周思齊退役時，曾因假球被判刑的陳致遠，突然張貼過去在球隊的片段，聲稱「老傳統、老戰友。當時我們真的很嗨」，讓許多球迷氣得出言撻伐。