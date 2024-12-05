國會7日表決彈劾案！通過後「尹錫悅下場」曝　法院1現況是重點

▲南韓總統尹錫悅的彈劾案將在7日晚間進行表決。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

南韓的戒嚴令雖然已被迅速解除，但餘波依舊蕩漾。以共同民主黨為首的6個在野黨已在4日向國會提交針對總統尹錫悅的彈劾議案，若相關彈劾案在國會全體會議上通過，尹錫悅的總統職權將被立即終止，但其總統身份仍會被保留，直至憲法法院作出最終裁決為止。

據南韓《中央日報》報導，南韓憲法規定，彈劾議案需在提交國會後的24至72小時內進行表決。最新消息指出，國會將於7日晚間7時召開全體會議對彈劾案進行投票。

若議案獲得三分之二以上，即200名以上在席議員的支持，那麼國會將向總統辦公室發送彈劾決議書，而尹錫悅的職權也將被立即中止，由國務總理韓德洙代行總統職權，不過尹錫悅在憲法法院作出彈劾裁決前，仍可繼續使用「總統」稱謂，並居住在總統府。

▲南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

然而，目前憲法法院的9名法官中有3名仍處於空缺，只剩6名法官形成一個「6人體制」。報導稱，這可能對審理程序產生變數，並導致彈劾案因此受阻。在野黨呼籲盡快完成對繼任法官的推薦程序，但即使國會完成推薦，若總統或代行者未進行任命，法院法官空缺可能持續，延遲裁決進程。

如果憲法法院正常進行審理，並在最終裁決中支持彈劾，那麼尹錫悅將被罷免；反之如果裁決駁回彈劾，那尹錫悅則將恢復職權。回顧之前朴槿惠前總統的彈劾案件，從國會在2016年12月9日通過彈劾案到憲法法院2017年3月10日支持彈劾共歷時了3個月。

另一方面，若尹錫悅彈劾案未能在國會獲得通過所需的200票，那麼相關議案將被否決。根據規定，同一會期內被否決的議案不得再次提交，因此在野黨計劃於本月10日國會定期會期結束後召集臨時國會，再次提出彈劾議案，表明其推動尹錫悅下台的決心。