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民進黨「戒嚴文」誰發的？2線索露餡　他大膽推測：這女綠委寫的

民進黨團戒嚴文挨轟。（圖／民進黨團Threads）

▲民進黨團戒嚴文挨轟。（圖／民進黨團Threads）

圖文／CTWANT

南韓總統尹錫悅3日當地晚間11點突宣布緊急戒嚴令，全民人心惶惶，國際上備受關注。立法院民進黨團談及南韓戒嚴，以台灣立法院狀況比擬，批評藍白刪國防預算、違憲擴權，遭解讀支持南韓戒嚴。貼文遭到砲轟後隨即刪文，不少人高喊要開除小編。對此，外界開始猜測小編身分，資深媒體人謝寒冰察覺蛛絲馬跡，大膽推斷文章是出自於黃捷之手。

謝寒冰在節目《大新聞大爆掛》中表示，民進黨該篇戒嚴文的用字遣詞不像小編所寫，其中一句「N次阻擋小撲國安提案」，他觀察其社群過往發文，會稱呼沈伯洋「小撲」，不是長輩就是麻吉，小編是不太可能會這樣叫，貼文又把王義川扯進去，「感覺就是出自黨團某立委之手。」

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謝寒冰表示，原以為文章是沈伯洋發的，但查了一下，發現民進黨立委分區的時候讓沈伯洋去顧花蓮，那時候的口號就叫做「小撲顧花蓮」，會這樣說話的人年紀應該相當輕，且喜好發文，沒事就在網路上操作，他推斷符合條件的只有一個就是黃捷，但他坦言自己沒有確切證據。

外界推測民進黨團戒嚴文是黃捷所寫。（圖／黃捷IG）

▲外界推測民進黨團戒嚴文是黃捷所寫。（圖／黃捷IG）

此外，PTT上有網友質疑民進黨沒對小編做任何處置或道歉辭職，「數十年捍衛台灣民主的名譽，僅一篇文章，把名譽搞到不見。小編背景有多深？」

外界推測文章可能為黃捷所寫，有網友好奇發問，其他網友在留言區貼出截圖比對黃捷長期發文習慣，除了會用「小撲」一詞之外，每段文字結束後，開頭都會有一個黑點分段，發文風格與黃捷高度相符，因此合理懷疑戒嚴文就是黃捷發的。

對此網友驚呼，「她那天還剛好錄影的時候指控國民黨刁難王義川，而且她以前被罷免的時候還用過惡勢力指控國民黨，而且文章的段落風格和她自己的非常相似」、「笑死，看發文習慣肯定沒跑了」、「那個點很少人會用吧」、「去看其他立委的斷句，都不是用這種風格，只有黃捷是」、「那個點的用法，真的沒看過其他人用」、「9成是她了，難怪推不出一個小編來扛」。

網友揪出黃捷發文習慣，與民進黨團戒嚴文小編相似。（圖／PTT）

▲網友揪出黃捷發文習慣，與民進黨團戒嚴文小編相似。（圖／PTT）

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