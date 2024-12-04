防長人選醜聞纏身　傳川普考慮改提名佛州州長

▲川普考慮撤換國防部長提名人選，讓迪尚特（左）取代醜聞纏身的赫格塞斯（右）。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美媒引述知情人士說法指出，美國總統當選人川普正考慮撤換國防部長提名人選，以佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）取代傳出性侵醜聞的赫格塞斯（Pete Hegseth）。

「華爾街日報」報導，迪尚特曾是川普2024年總統大選黨內初選的主要競爭對手，川普要是真的欽點他掌管五角大廈，會相當令人意外。

然而，迪尚特是知名的保守派人士，有過從軍服役紀錄，且在剔除軍中所謂的「覺醒」（woke）政策上，他與川普和赫格塞斯的看法一致。

根據與川普團隊關係密切的知情人士說法，川普的盟友愈來愈不看好赫格塞斯挺得更多的審查，接下來48小時對赫格塞斯的前途至關重要。

知情人士指出，川普交接團隊人員先前呈交給川普的防長人選名單上本來就有迪尚特的名字，只是川普後來相中赫格塞斯；如今隨著赫格塞斯的提名岌岌可危，迪尚特再度成為川普考慮的防長人選之一。

不過知情人士也表示，要是赫格塞斯的提名告吹，川普也可能決定不選迪尚特，而選擇另外一位替代人選。

迪尚特一度被視為川普的繼承者，但他決定在2024年共和黨總統初選中挑戰川普，引發了兩人之間的激烈鬥爭，川普甚至給迪尚特貼上不夠忠誠的標籤。然而，川普輕鬆拿下初選後，兩人的朋友團便開始試圖修補關係。

迪尚特的發言人並未立即回應華爾街日報的置評請求。