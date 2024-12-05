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預言尹錫悅下場　邱毅點名台灣2人：怕不怕？

記者陳俊宏／綜合報導

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴6小時後，在4日凌晨解除戒嚴，現正面臨在野6黨提出的彈劾案，他今天將發表公開談話。對此，前立委邱毅表示，現在的尹錫悅就是眾叛親離，所以彈劾案一定會通過，也就是說下台定了，且可能被起訴入獄服刑，「看到尹錫悅的可能下場，不知道賴清德和蔡英文怕不怕？」

邱毅在臉書說，目前韓國在野黨已對尹錫悅提出彈劾案，最快周五就會在國會表決，以目前的政黨動態及民意走向來看，尹錫悅已激起公憤，在野黨要他下台滾蛋，執政黨也要他退黨走人。

▼尹錫悅今將發表公開談話。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

邱毅指出，尹錫悅最新的民調滿意度只剩個位數，還繼續在往下走，比當年朴槿慧發生閨蜜門被彈劾前的狀況更糟；南韓總理韓德洙周三率領內閣辭職，屬於親信的國防部長金龍顯也辭，連尹錫悅視為自己人的辦公室主任及秘書都辭。

邱毅提到，什麼叫眾叛親離，現在的尹錫悅就是眾叛親離，所以彈劾案一定會通過，也就是說他下台定了。

邱毅分析，尹錫悅怎麼會落到如此不堪地步，原因有五：

1、他這個人背信棄義，完全是個恩將仇報的白眼狼。

2、他寵愛老婆金建希已到變態程度，而金建希和其家族又肆無忌憚收賄、炒股、賣官、干政。

3、他的靠山拜登將要下台，而川普已表態討厭他。

4、他過度討好美日，尤其對日本的態度已引起民眾強烈反感。

5、他無合理理由便宣布緊急戒嚴，顯然是會走向法西斯的危險人物。

▲▼ 南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

▲▼ 南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

▲▼ 南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

邱毅表示，自己在幾個月前早預測，若川普勝選，尹錫悅會倒大霉，下場跟烏克蘭總統澤連斯基一樣，而他竟然痴心妄想，想用宣布戒嚴來脫困，等於是自掘墳墓，自尋死路。

邱毅指出，如果尹錫悅被彈劾成功，除了下台以外，可能被以危害國家安全及貪污罪起訴，然後進入監獄服刑，以他過去擔任檢察官時的多方樹敵，入獄後要想再活著出來，恐怕很難了。

邱毅說，尹錫悅的妻子金建希大概率也會入獄，在監獄中不能化妝，也不能塗抹保養品，更不能微整型補針，要保持現在的美麗，只怕是很難了，「看到尹錫悅的可能下場，不知道賴清德和蔡英文怕不怕？」

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