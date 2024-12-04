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南海黃岩島打起來了！陸控菲船蓄意侵闖挑釁　朝導航天線發射水砲

▲▼菲船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）附近遭遇中國船隻襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中菲船隻再在南海黃岩島發生衝突。圖為菲船4月遭中國船隻襲擊的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中國與菲律賓本周再因南海黃岩島（Scarborough Shoal）的主權問題發生激烈衝突，事後雙方互指對方採取挑釁行動。中國聲稱菲律賓船隻侵犯其領海，而菲律賓則控訴中國海軍和海岸防衛隊對其船隻進行「侵略性行為」。

據路透社報導，菲律賓南海海岸防衛隊發布聲明，指控中國海軍和海岸防衛隊在黃岩島附近對菲方海警與漁業局的巡邏船隻進行挑釁行動，「阻攔、影響和危險操縱」菲律賓船隻行駛，還發射水砲，直接瞄准其導航天線發動攻擊。

然而，中國海岸警衛隊則提供了相反的說法，表示菲律賓2艘海警船及2艘公務船打著捕魚護漁旗號，企圖侵闖黃岩島領海，並「危險接近」中國海警正常執法巡查的船隻，造成安全威脅。隨後，中方依法規對菲律賓船隻實施管控。還多次發出警告，不過菲律賓其中一艘船隻仍「無視」警告，引發緊張局勢。

此次衝突的背景是中國日前向聯合國交存「中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明」和相關海圖，表明對該海域的領土主張。中國強調，中方此舉符合《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的規範，卻因此激怒了馬尼拉，並引發更大的地區爭議。

南海是全球每年超過3兆美元（約新台幣97兆元）貿易的關鍵航道，但中國卻聲稱中方對幾乎整個南海擁有主權，而菲律賓、越南及其他鄰國在內則堅持其專屬經濟區的權利。這次的黃岩島事件再次將南海問題推至國際關注的焦點，也為中菲雙邊關係投下新的陰影。

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