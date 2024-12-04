　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德抵吐瓦魯接受傳統舞迎接　親向表演者灑香水表達讚美

▲▼總統賴清德抵達友邦吐瓦魯（台北1530後才可用，先麻煩有類似或寫到賴清德的文，先別用）。（圖／隨行媒體團提供）

▲總統賴清德抵達友邦吐瓦魯。（圖／隨行媒體團提供，下同）

記者陶本和／隨行報導

總統賴清德台北時間4日繼續「繁榮南島 智慧永續」之旅，在結束馬紹爾群島訪問後，搭乘小型商務機前往吐瓦魯。在專機降落吐國富拿富提（Funafuti）機場後，吐國大禮官Oilau Paeniu登機迎接，而總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）在受禮台親迎，一同檢閱警察儀隊，吐國也以傳統舞蹈表演致意，賴清德也趨前向表演者噴灑香水，表達讚美與肯定。

賴清德專機降落吐瓦魯後，先是由我駐吐瓦魯大使林東亨與吐國大禮官Oilau Paeniu登機迎接；外交、勞工及貿易部長帕納巴（Paulson Panapa）及警察總監Piliota Viliamu迎於機梯前，並陪同賴總統沿傳統椰蓆登上受禮台。

至於總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）則在受禮台親迎，兩人一起檢閱警察儀隊；結束後則步入集會亭，由總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）於入口處迎接，並接受獻戴花冠。隨後，吐國以傳統舞蹈表演迎接，賴清德則是趨前向表演者噴灑香水，有表達讚美與肯定之意。

▲▼總統賴清德抵達友邦吐瓦魯（台北1530後才可用，先麻煩有類似或寫到賴清德的文，先別用）。（圖／隨行媒體團提供）

賴清德在致詞時表示，非常感謝吐瓦魯政府和國會的隆重接待，他也傳達來自台灣人民的溫暖問候，希望未來的感情可以更增進、合作可以更密切，造福兩國的人民。

賴清德指出，期待在稍後可以跟法拉尼總督閣下、戴斐立總理閣下，以及各位國會議員進行交流，包括兩國的各項合作，以及因應氣候變遷等等問題，希望國家能夠更進步，人民得以更幸福。

賴清德說，剛剛從飛機上俯瞰，吐瓦魯的環礁，如同串起的珍珠項鍊，景色令人驚豔。下飛機時，看到吐瓦魯的學生揮舞著兩國國旗，讓他深刻感受到，吐瓦魯人民對兩國邦誼的支持，也特別看到吐瓦魯的儀隊，非常隆重歡迎訪問團，也代表我們情誼的深厚，感到非常溫暖。

賴清德表示，今年戴斐立總理、伊塔雷理國會議長相繼訪問台灣，展現兩國深厚的情誼，這次來訪也期待，台灣和吐瓦魯能夠拓展更多領域的夥伴關係，持續深化邦誼。

▲▼總統賴清德抵達友邦吐瓦魯（台北1530後才可用，先麻煩有類似或寫到賴清德的文，先別用）。（圖／隨行媒體團提供）

▲▼總統賴清德抵達吐瓦魯機場歡迎儀式。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德抵達吐瓦魯機場歡迎儀式。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台61重大車禍　增至3人死亡
快訊／北宜19歲騎士自摔　噴對向遭撞慘死
瓊瑤離世　黃曉明心痛發聲
統一獅端超長約留陳傑憲！　含選手、教練規劃
高醫大副校長落海身亡　享年57歲
獨／2只聖誕襪掛門口「等待希望」　台中母子陳屍住處
快訊／教唆戒嚴！　南韓國防部長請辭：對國民感到抱歉
快訊／趙薇消失3年發文了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美紐澳日聯手出資建電纜到吐瓦魯！　賴清德見證簽合作意向書

賴清德抵吐瓦魯接受傳統舞迎接　親向表演者灑香水表達讚美

南韓戒嚴派軍進國會　立院副秘書長：在台灣不太可能發生

清大生嗆陸生在就不敢拿國旗　蕭旭岑批專制：你叫我拿就拿？

沈伯洋轟「羅智強名字取什麼缺什麼」　媒體人：所以賴清德缺德？

陸委會祭禁邀處分　馬辦痛心：全紅嬋、樊振東明年都不能來了

憂Uber Eats併購案壟斷市場　藍委：外送員恐被剝削

大法官被提名人僅「她」過關？　國民黨：決議剔除挺廢死6人選

瓊瑤逝世享壽86歲　蔡詩萍曝過往互動：自己的心無法翩然一直下沉

行政院霸凌通報平台將上線　卓榮泰：會對通報同仁盡最高保護

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

2024樂。無齡博覽會　中華電信「數位賦能 精采無齡」打造新生活

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

台美紐澳日聯手出資建電纜到吐瓦魯！　賴清德見證簽合作意向書

賴清德抵吐瓦魯接受傳統舞迎接　親向表演者灑香水表達讚美

南韓戒嚴派軍進國會　立院副秘書長：在台灣不太可能發生

清大生嗆陸生在就不敢拿國旗　蕭旭岑批專制：你叫我拿就拿？

沈伯洋轟「羅智強名字取什麼缺什麼」　媒體人：所以賴清德缺德？

陸委會祭禁邀處分　馬辦痛心：全紅嬋、樊振東明年都不能來了

憂Uber Eats併購案壟斷市場　藍委：外送員恐被剝削

大法官被提名人僅「她」過關？　國民黨：決議剔除挺廢死6人選

瓊瑤逝世享壽86歲　蔡詩萍曝過往互動：自己的心無法翩然一直下沉

行政院霸凌通報平台將上線　卓榮泰：會對通報同仁盡最高保護

台美紐澳日聯手出資建電纜到吐瓦魯！　賴清德見證簽合作意向書

財神爺再度降臨台東！小7花60元爽中千萬　他消費161元抱回百萬

八點檔女神被當工具人！婚後黏TT「親密互動男星」尪目睹反應曝光

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

台南安平最新旅宿！「留飯店二館」亮點先看　房內泡澡享河岸美景

瓊瑤驟逝登熱搜第一！陸網喊：昨劉家昌、今瓊瑤「華人世界損失」

Honda「入門4門房車」釋預告　搭City底盤、燻黑尾燈具跑格外型

長輩「3情況」輕生風險高　醫：年紀漸增會經歷各種失落

遭歹徒打中3槍仍奮勇開槍反擊　勇警蔡淳宇獲警光獎

快訊／台61重大車禍死亡增至3人　現場車殼碎片、機油噴滿地

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

尹錫悅「最大靠山」將下台　邱毅：他快玩完了

陸委會：馬英九陸生團涉違規

快訊／韓國戒嚴比對文惹議　綠黨團澄清：絕無支持戒嚴之意

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

綠營護航「尹錫悅戒嚴」　側翼：我們可以比照？

談南韓戒嚴事件　賴清德：用民主團結彼此、更要讓民主永續

名嘴「南韓給了威廉一個強而有力的示範」　貼文炸鍋！本人不忍了

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進飆罵

南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

陸媒酸中山女高「馬龍進了盤絲洞」　學生怒發聲明

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

陸委會祭禁邀處分　馬辦：全紅嬋明年不能來了

更多熱門

相關新聞

尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？

尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？

韓國時間2024年12月3日晚間十點半，尹錫悅總統宣布戒嚴，內容大致聚焦在三個層次。首先，是以總統之姿保護自由民主國家(意指韓國)，免受潛伏在自由大韓民國境內的反國家勢力；其次，禁止一切政治活動，其中包含可能推翻其政權的舉措，以及維護國內民生日常所需，如禁止罷工、破壞和煽動社會的集會活動；再者，管控媒體與出版品，禁止假新聞、假訊息對輿論的操作。

南韓最短命戒嚴　金控曝險總額破兆元排名第6

南韓最短命戒嚴　金控曝險總額破兆元排名第6

難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者

難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者

中駐韓使館再次提醒：在韓中國公民勿放鬆警惕！

中駐韓使館再次提醒：在韓中國公民勿放鬆警惕！

尹錫悅「上午行程全取消」！

尹錫悅「上午行程全取消」！

關鍵字：

總統吐瓦魯友邦出訪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面