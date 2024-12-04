賴清德抵吐瓦魯接受傳統舞迎接　親向表演者灑香水表達讚美

▲總統賴清德抵達友邦吐瓦魯。（圖／隨行媒體團提供，下同）



記者陶本和／隨行報導

總統賴清德台北時間4日繼續「繁榮南島 智慧永續」之旅，在結束馬紹爾群島訪問後，搭乘小型商務機前往吐瓦魯。在專機降落吐國富拿富提（Funafuti）機場後，吐國大禮官Oilau Paeniu登機迎接，而總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）在受禮台親迎，一同檢閱警察儀隊，吐國也以傳統舞蹈表演致意，賴清德也趨前向表演者噴灑香水，表達讚美與肯定。

賴清德專機降落吐瓦魯後，先是由我駐吐瓦魯大使林東亨與吐國大禮官Oilau Paeniu登機迎接；外交、勞工及貿易部長帕納巴（Paulson Panapa）及警察總監Piliota Viliamu迎於機梯前，並陪同賴總統沿傳統椰蓆登上受禮台。

至於總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）則在受禮台親迎，兩人一起檢閱警察儀隊；結束後則步入集會亭，由總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）於入口處迎接，並接受獻戴花冠。隨後，吐國以傳統舞蹈表演迎接，賴清德則是趨前向表演者噴灑香水，有表達讚美與肯定之意。

賴清德在致詞時表示，非常感謝吐瓦魯政府和國會的隆重接待，他也傳達來自台灣人民的溫暖問候，希望未來的感情可以更增進、合作可以更密切，造福兩國的人民。

賴清德指出，期待在稍後可以跟法拉尼總督閣下、戴斐立總理閣下，以及各位國會議員進行交流，包括兩國的各項合作，以及因應氣候變遷等等問題，希望國家能夠更進步，人民得以更幸福。

賴清德說，剛剛從飛機上俯瞰，吐瓦魯的環礁，如同串起的珍珠項鍊，景色令人驚豔。下飛機時，看到吐瓦魯的學生揮舞著兩國國旗，讓他深刻感受到，吐瓦魯人民對兩國邦誼的支持，也特別看到吐瓦魯的儀隊，非常隆重歡迎訪問團，也代表我們情誼的深厚，感到非常溫暖。

賴清德表示，今年戴斐立總理、伊塔雷理國會議長相繼訪問台灣，展現兩國深厚的情誼，這次來訪也期待，台灣和吐瓦魯能夠拓展更多領域的夥伴關係，持續深化邦誼。