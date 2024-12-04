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長庚1月接手經營大同醫院！被爆大砍門診　衛生局：逐步調整

▲▼高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

▲長庚1月接手經營大同醫院！被爆門診大減不見。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院變天，明年1月起將由現行高醫體系改為由長庚法人接手經營，不過市議員湯詠瑜今（4）日在議會總質詢時質疑，根據已公布門診資訊，1月門診數、急診病床、手術病床全都減少，科別從45科減至30科，夜間、假日診及專科門診都不見。對此，高雄市衛生局澄清說明，即起可開始預約，並將逐步機動增加調整。

湯詠瑜爆料，在臉書匿名社群有人指出，大同護理人員疑有人力不足情況，還得從長庚本院休假人員抓人力去支援，另外，長庚大同醫院1月急診預計會從40床減至10床，手術室9床減至2床。 從已公布的1月門診與12月相比，每周門診節數減少344節，原本有夜間、假日診，結果1月全都不見了。

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▲▼長庚1月接手經營大同醫院！被爆門診大減不見　衛生局：逐步調整。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲長庚1月接手經營大同醫院被爆門診大減，衛生局：逐步調整。（圖／記者賴文萱翻攝）

湯詠瑜也統計，高醫大同12月有45科別，長庚大同1月公布的門診只剩30科，原青少年專屬門診、登革熱特診、成癮戒菸、精神諮商都不見了，接手經營部分，讓人有疑慮。

市長陳其邁澄清表示，長庚接手後，急診維持原來床數，手術室原來是8床，也會維持，8名急診醫師都會留任。至於科別部分，在合約規定裡面，第一年門診是23科、第二年是38科、第三年是45科，都有明定設立標準。但湯詠瑜質疑，合約是合約，市民認為應該要無縫接軌，服務不要被中斷減少。

陳其邁強調，相關專科門診這是屬於專案管理，通常是會做個案追蹤，之後就是跟著原來醫生，回到高醫來做，登革熱特診則是看疫情狀況，有需要就會來開設。至於醫事人力調動，最重要是要滿足市民的需求，但要跟醫護人員協商取得共識，怎麼確保病人就醫的權益，包含最急迫需要的慢性病、急重症等科別的設置，都應該無縫接軌。

衛生局澄清說明，即起可開始預約，並將逐步機動增加調整。另取消醫學美容相關診次，專注設置醫療專科，至於青少年專屬門診、登革熱特診、成癮戒菸、精神諮商門診屬「個案管理」或「季節性」特性，配合個案需求或公衛政策隨時啟動。

為更便利民眾就診，屆時也將提供高雄長庚醫院往返大同醫院的交通車，以及大同醫院往返捷運前金站（2號出口）、美麗島站（2號出口）的免費接駁車。

▲▼高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

▲長庚1月接手經營大同醫院！被爆門診大減不見。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於議員所提床位部分，衛生局強調，市立大同醫院業經核定為「區域教學醫院」，其設置規模為急性一般病床336床、加護病床45床、急診觀察床40床、手術恢復床8床、嬰兒床5床、嬰兒病床10床、血液透析床57床、負壓隔離病床10床，門急住診服務維持既定規格，即日起長庚法人依法定設置標準調度相關醫事人力到位，以確保無縫接軌。

衛生局說明，高雄市立大同醫院「醫療服務合作案」已與長庚法人完成「醫療合作」締約及公證程序，114年1月1日起「無縫接軌、服務不中斷」，為照顧弱勢民眾70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」，低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」。

目前市立大同醫院處於「交接階段」，在雙方共識之下依據實際狀況調整銜接，衛生局依法要求並依約嚴格督導雙方落實履約點交，以確保全體市民之最大利益。

大同醫院回應，高雄醫學大學自接手經營高雄市立大同醫院以來，始終秉持「以病人為中心、以社區為導向」的核心理念，致力於提供市民多元、全面且高品質的醫療服務。

多年來，醫院因應不同族群與時代需求，開設了多項具有特色的專科門診，包括青少年專屬門診、登革熱特診、戒菸與精神健康諮詢門診等，為不同階層與需求的病患提供貼心與專業的醫療照護。

明年大同醫院即將由長庚法人接手經營，高醫體系與高雄市政府衛生局緊密合作，確保交接過程順利、無縫銜接，並在此過程中全力支援，確保醫療服務不中斷，讓市民持續享有高水準的醫療照護。

未來高醫體系也將會持續為高雄市民的健康努力，期盼大同醫院在長庚法人的經營下，能邁向新的里程碑，共同守護全民健康。

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