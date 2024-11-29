台南400 城市食力觀光美食博覽會　限定商品滿額加贈小禮物

▲台南400城市食力─觀光美食博覽會展覽期間，成功洋芋片、媽祖賜芙等古蹟限定商品以及深受喵迷喜愛的巷仔Niau文創商品，於文化局展售區單筆消費滿1624元即加贈台南400小禮物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400城市食力─觀光美食博覽會，11月29日至12月2日於大台南會展中心盛大開展，台南市文化局限定商品跨出古蹟一同響應，展覽期間成功洋芋片、媽祖賜芙等古蹟限定商品以及深受喵迷喜愛的巷仔Niau文創商品，於文化局展售區，單筆消費滿1624元即加贈台南400小禮物，限敬請把握。

文化局表示2024年適逢台南400，此次文化局參與「台南400 城市食力 觀光美食博覽會」，文化局以「台南400，與你交陪」為主題，除展售台南古蹟限定商品及巷仔Niau文創商品，民眾可以一次到手成功啤酒、至聖點心麵、巷仔Niau帆布袋等熱賣商品，也於展區陳列民間共享台南400主視覺授權，創意開發的食品類商品，如「台南400-就是三部曲禮盒」、「KAKA台南潮蝦餅」、「勇氣琴酒遊台灣」等，感謝民間開發，熱情參與台南400盛事，並展現台南在地文創能量。

此外也將展陳2024年台南400一系列精采活動的回顧，展現台南400 與你交陪的記憶與熱情，邀請民眾一同參與共享台南400這一重要時刻，活動詳情請見「台南400城市食力」https://tainan-foodculture.tw/。