民法刪「懲戒權」引反彈　家長團體倡增列禁身心暴力條文

▲全家盟聯合30個家長團體共同召開記者會，反對民法刪除「懲戒權」 。（圖／全家盟提供）

記者楊惠琪／台北報導

行政院會日前通過《民法》第1085條修正草案，刪除「父母得於必要範圍內懲戒其子女」等文字，要求父母保護及教養未成年子女時，不得有身心暴力的行為。全國家長團體聯盟與30個家長團體，今共同召開記者會反對修法，強調「懲戒不是暴力」，合理管教對家庭教育有重要意義，主張可增列「不得訴諸身體或心理暴力」，而非全面刪除。

法務部日前指出，考量《民法》第1085條「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，其中「懲戒」二字在實務上常遭誤用或作為對未成年子女為身心暴力行為的藉口，為符合《兒童權利公約》第19條規定及相關一般性意見，提出《民法》第1085條修正草案，改為教養未成年子女不得有身心暴力行為等，經行政院會審查通過。

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全國家長團體聯盟聯合來自全台17縣市30個家長團體，今共同召開記者會，表達強烈反對行政院推動刪除民法第1085條家長懲戒權的修法。全家盟表示，「懲戒不是暴力」，現行規定是讓家長在合理範圍內履行家庭教育功能，主張修法應著眼於改進條文內容，而非全面刪除，建議增列「不得訴諸身體或心理暴力」文字，以平衡家庭教育權利與兒少保護的需求。

全家盟理事長蕭東原指出，刪除民法第1085條不僅無法解決兒少保護問題，反而削弱家長在教育中的合理權利，呼籲政府停止粗暴修法、優化條文設計、推動親職教育與親職假等增加家庭教育資源。

全國婦兒團體聯盟今也發出聲明反對政院修法，批評此項修法漠視家庭教育的現實需求，也暴露出政策依據的荒謬與執行程序的混亂，以兒少保護通報數據，家庭成員為施暴者的案件數增加，作為刪除懲戒權的依據，但缺乏分類與背景分析，導致政策方向嚴重錯誤。

全國婦兒團體聯盟副召集人單信愛指出，今年10月，內湖15歲少年無照駕車肇事釀3死2傷，即為家長無法有效管教子女的後果，取消家長懲戒權的修法，只會讓家庭教育難上加難，甚至讓少子化雪上加霜。