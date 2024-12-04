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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外送員鳴笛抗議Uber Eats併購案　朝野立委齊籲反壟斷

▲▼Uber Eats、Foodpanda兩大外送平台合併案，全國外送員產業工會4日抗議。（圖／記者皮心瑀攝）

▲Uber Eats、Foodpanda兩大外送平台合併案，全國外送員產業工會4日抗議。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

Uber Eats今年5月14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，公平會11月正式受理該案。全國外送產業工會等聯盟4日號召各地外送員抗議，表達反對立場。民進黨立委賴瑞隆曾在立法院經濟委員會關切該案，盼公平會以民生為重，做出正確的判斷；而國民黨立委羅廷瑋現身陳抗現場，也喊話公平會，希望聽見基層心聲，不要做出跟民意有巨大落差的決定。

全國外送產業工會與全台各縣市外送工會4日針對UberEats急欲併購FoodPanda申請案，共同向公平會遞出陳情書，並再度提出「三不一要」訴求，包括不接受寬鬆對待，要求公平會從嚴審查合併；不附帶條件通過合併，公平會不創造獨佔巨獸；不要數據霸權，拒絕資料集中並確保全民數據不被濫用；要「產業專法」儘速立法，保障外送員、商家及消費者三方權益，創造多元共榮市場，並在公平會前鳴笛55秒表達不滿。

羅廷瑋表示，外送員們響起汽笛進行一分鐘的抗議，目的是希望公平會能夠聽見基層的心聲，並避免做出與民意背道而馳的決策。公平交易的核心是反壟斷，而作為負責公平交易的主管機構，公平會應該在保障市場自由與公平競爭的原則下，仔細審視UberEats以9.5億美元收購Foodpanda的案子。

賴瑞隆則說，Uber總公司過去曾有隱匿及收買等不良紀錄，提醒公平會要警惕不正當遊說與資源收受的情況。他指出，如果未來發現有違法問題，將會嚴重損害政府的公信力。今天外送員的上街行動，正好凸顯了基層勞工的憂慮。如果外送平台的市場份額超過九成，將可能讓消費者承擔更多成本，也會直接影響外送員的權益，這樣的情況必然會發生。

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