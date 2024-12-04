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台灣能學韓國「戒嚴反制在野黨？」　律師揭2關鍵：無法比照

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民眾集結國會外示威。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民眾集結國會外示威。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓總統尹錫悅的「6小時戒嚴令」，引發國際譁然。昨晚，民進黨立院黨團就發文，以台灣立法院狀況比擬，儘管火速刪文仍遭炎上，連支持者也不挺；對此，律師黃帝穎點出關鍵，表示台灣目前是無法比照韓國發佈戒嚴的。

黃帝穎在臉書提到，韓國國會遭到軍警封鎖，議長及議員無法前往開會，而韓國總統發布戒嚴，也被認為是總統反制在野黨的非常手段。不少人立刻聯想到國內的情況，好奇問道「台灣何不比照韓國發佈戒嚴？」

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對此，黃帝穎直言，台灣目前是無法比照韓國發佈戒嚴的，從法律層面來看，有兩大理由：

1.台韓戒嚴的法律程序不同

台灣總統發布戒嚴，必須經過國會通過或追認，才會合法生效。這和韓國程序完全不同，韓國總統發布戒嚴，是國會過半否決，才會失效，因此外媒報導韓國軍警封鎖國會，應該是為了避免戒嚴令被韓國國會否決的極端手段。

▲▼立法院院會 討論部會首長財產申報調查委員會時 國民黨團提議停止討論 引發民進黨團抗議 莊瑞雄頻頻用保溫瓶怒敲發言台 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

2.台灣戒嚴法明文「戰爭或叛亂發生」為要件

戒嚴嚴重影響人民權利，是國家進入緊急狀態的最後手段，台灣在遭受中國武力進犯，較符合戒嚴法要件「戰爭或叛亂發生」，因此韓國的戒嚴令，與我國法律要件並不相同。

最後，他解釋道，台灣要反制在野黨，還是要回歸國會議事攻防、公民力量監督和憲法法庭最後把關，「就算是例外的急迫情況，如國會硬推癱瘓憲法法庭的『憲訴法』，還是能以行政院長拒絕副署、守護民主憲政的方式，讓此法不生效，此時藍白回歸憲法，如不同意行政院長拒絕副署，就應提起不信任案，倒閣後國會全面改選，直接面對最新民意！」

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