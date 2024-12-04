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南韓戒嚴「起火點」是她！蔡正元：三星走向滅亡　恭喜台積電

▲南韓總統尹錫悅9日在總統辦公室召開就職2周年記者會，回答現場記者提問。（圖／路透）

▲尹錫悅宣布戒嚴。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，引發韓國舉國譁然，引起國際社會震驚及關注。對此，前立委蔡正元在臉書直呼「尹錫悅活得不耐煩了」，更直指一切的引火點，就是尹錫悅的老婆，韓國第一夫人；他認為南韓和三星可能走向衰亡，還恭喜台積電。

蔡正元發布臉書，表示尹錫悅無才無德爆登大位，現在戒嚴想玩起個人獨裁，但回顧南韓宣布有多位總統都宣佈過戒嚴，「每一位的下場都很淒涼」。他更直指南韓第一夫人，「尹錫悅的起火點，就是他那位整容過頭的老婆，收受賄賂引發眾怒，產生一連串的政爭。」

蔡正元認為，尹錫悅已經快垮台，現在想靠宣布戒嚴保他老婆過關，反而愈弄愈糟，「恭喜南韓和三星，你們終於有了滅亡的機會，也恭喜台積電
尹錫悅幫忙剷除了一位對手。」

尹錫悅3日晚間透過全國電視台直播宣布戒嚴，表明理由是為剷除親北韓勢力，維護自由憲法秩序。他指控，保守派政府上台後，朝小野大的局勢，讓反對黨國會議員多次發動彈劾官員、癱瘓司法，更大砍政府預算，嚴重影響國政。

尹錫悅的妻子、第一夫人金建希曾因涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利，2020年遭到在野黨國會議員向檢方舉發。韓聯社指出，金建希及其家屬涉嫌在2009年至2012年間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車股價，2022年收受名牌包也涉嫌違反反貪法。

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