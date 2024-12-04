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南韓戒嚴理由曝！　石明謹看「國會這些行為」：原來是台灣啊

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，表示國會以成為破壞自由民主體制的怪物，為避免南韓受北韓共產勢力威脅，國家政府持續運作，因此頒布40年來首見的戒嚴令。然而細看尹錫悅頒布戒嚴的「理由」，球評石明謹在臉書直呼，反對派做的事與台灣在野黨極其相似，「原來是台灣啊！我還以為是韓國呢！」

尹錫悅對此也解釋理由，是因為目前朝小野大，國會的舉動嚴重損毀憲政秩序，為了守護國民免於北韓共產勢力的威脅，也為了避免效忠北韓的反國家勢力勾結，因而發動戒嚴。保守派政府上任後，在野黨已發動22次對政府機關首長的彈劾案，並且不斷阻擋各種預算，造成國政麻痺，國會的舉動已嚴重毀損憲政秩序，因此為保護國民免受北韓共產勢力的威脅，也避免效忠北韓的反國家勢力勾結，決定發布戒嚴。

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵們向國會主樓挺進。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵們向國會主樓挺進。（圖／路透）

尹錫悅表示，這是為重建並守護瀕臨滅國的南韓而不得不採取的措施，目的是要確保國家永續發展；他說會將戒嚴影響降至最低，並務求在最短時間剷除反國家勢力，讓韓國政府機制恢復正常運行。

南韓突如其來的戒嚴引發全球關注，台灣球評石明謹看完尹錫悅發布戒嚴的理由後表示，「反對黨恐嚇法官、彈劾官員、癱瘓司法、阻撓國家預算、勾結敵對勢力，讓國家陷入困境，因此宣布戒嚴。原來是台灣啊！我還以為是韓國呢！」民進黨新北市議員李宇翔也發文，「看完韓國戒嚴的理由，怎麼感覺台灣的現況...很類似啊...。」

時代力量黨主席王婉諭則在臉書發文，戒嚴一詞對台灣人而言，是非常具有歷史創傷的名詞，是「無法輕易走上的回頭路」，而南韓這次發布戒嚴，將對該國民主憲政發展造成非常大的挑戰。

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