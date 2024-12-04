逆風支持戒嚴！韓議員發文「力挺尹錫悅」　民眾暴怒喊下台

▲ 議員發文力挺尹錫悅。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警頒布戒嚴令，190名國會議員火速趕往議場，一致通過要求解嚴，迫使尹在6小時後解除戒嚴，現正面臨在野6黨提出的彈劾案。就在全國因戒嚴恐慌之際，一名市議員卻獨自逆風發文力挺尹錫悅，點燃民眾怒火，要求他辭職下台。

根據《韓聯社》，尹錫悅3日晚間約10點半宣布緊急戒嚴，同黨釜山市議員朴鍾喆隨後於11時16分發文表示，「積極支持與認同總統的戒嚴令，為剷除北韓間諜勢力，守護自由大韓民國，必須防止行政體系癱瘓」，「我將以救國的意志積極參與，並再次向尹錫悅總統的決定表示敬意」。

戒嚴令於4日凌晨解除後，朴鍾喆上午8時再度發文寫道，「在主要幕僚不知情，執政黨領導層也不知道的情況下，這起突發事件就此結束，對此感到空虛。戒嚴解除後，一切都重回日常。」

朴鍾喆的發文迅速引發爭議，目前已經刪除。地方市民團體指出，多數國民都認為此次緊急戒嚴違反憲法與法律，嚴重侵害民主與人權，卻只有朴鍾喆一個人擁護尹的決定，要求他下台負責。

釜山市民團體也憤怒表示，總統單方面宣布緊急戒嚴，點燃市民怒火，「憤怒的市民集結國會前要求解嚴時，只有朴鍾喆積極支持」，認為他身為應代表民意的議員，卻做出無視民主與人權的發言，「應以救國的意志請辭」。朴鍾喆目前則未出面回應。