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陪陸生遊淡水遭獨派嗆「不要做賣國賊」　馬英九做鬼臉反擊

記者楊惠琪／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台訪問，繼今上午遇到台大生抗議後，下午前往淡水滬尾砲台又碰上獨派團體台灣國抗議，現場高喊「台灣不是中國台北」、「馬英九不要做賣國賊」，陪同參訪的前總統馬英九見狀，僅揮揮手笑說「不必大驚小怪」，受訪陸生面對媒體追問也僅說：「以多交流的心情去面對每位同學。」

▲▼陸生團參訪淡水古蹟博物館-滬尾炮台。（圖／記者黃國霖攝）

▲前總統馬英九（前排右一）陪同陸生參訪淡水古蹟，遭獨派團體抗議嗆聲。（圖／記者黃國霖攝）

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上海復旦大學學生宋思瑤前天參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，連日引發政壇論戰。今天上午陸生團參訪台大社科院，遇到台大學生舉牌抗議，下午造訪淡水滬尾砲台、紅毛城等古蹟，又遇上台灣國高呼「台灣中國，一邊一國」、「台灣不是中國台北」口號抗議。

馬英九陪同陸生訪問團走訪淡水古蹟群，馬英九一下車，台灣國抗議民眾就高喊「馬英九不要做賣國賊」，馬英九走向抗議群眾揮揮手，隨後面對媒體追問僅說「不必大驚小怪」。

▲▼馬英九陪陸生逛淡水，遭遇獨派團體抗議，他做鬼臉反擊。（圖／記者黃國霖攝）

▲馬英九陪陸生逛淡水，遭遇獨派團體抗議，他做鬼臉反擊。（圖／記者黃國霖攝）

訪問團成員之一、北京大學學生方周諾亞受訪時表示，此行充分感受到台灣人民的熱情與善意，很期待明天最後一天的行程。被問及是否有被台大抗議學生嚇到？方周諾亞微笑回應：「不會，還是以交朋友、多交流的心情去面對身邊的每位同學。」

另一名受訪的陸生趙鑫辰被問及，此次來台有無感受到與中國相同的地方？趙鑫辰表示：「兩岸青年同根同源，大家的生活習俗、愛好都差不多。」有媒體追問：「同根同源有包括民主自由嗎？」趙鑫辰則沒有多做回應，隨即回答其他媒體提問。

中山大學學生曹銘禹受訪時分享，前天去台中日月潭，是自己憧憬很久的景點，因為小學課本就曾出現，這次實際造訪發現，課文中的描述沒有實景這麼好，實景更讓他憧憬、心儀，這次可以一口氣遊覽這麼多台灣風光與景點，讓他心情非常激動。

▲▼陸生團參訪淡水古蹟博物館-滬尾炮台。（圖／記者黃國霖攝）

▲陸生團代表接受媒體聯訪，被追問對台大學生抗議的回應。（圖／記者黃國霖攝） 

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