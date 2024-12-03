陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌「分享6件事」：親，民主是好東西

記者楊惠琪／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所大學的陸生團來台訪問，今（3日）上午前往國內學術龍頭台灣大學社科院參訪，吸引數百名學生和民眾夾道歡迎，但有30多名台大生到場聚集抗議，高喊「台大學生愛自由，中國同學來交流」、「這裡不是中國台北」迎賓，場面一度混亂，台大校方急派校安人員維持秩序。

▲陸生團到台大進行交流，台大學生舉牌喊口號。（圖／記者黃國霖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

30多名台大學生一早就集結在社科院大樓前，高舉「親，民主是個好東西」、「我想聊聊：台灣主權」等標語，活動發起人之一、台大社科院齊同學表示，我們是一群來自台大、熱愛自由民主人權的學生，希望跟來訪的中國學生展開「民主交流」，向他們分享許多台灣人珍重的價值，包括人權、自由與民主，尤其中國一直以來沒有討論這些價值的機會。

▲▼陸生團到台大進行交流，台大學生舉牌喊口號。（圖／記者黃國霖攝）

齊同學指出，今天的行動是以「與參訪團展開交流」為目標，希望傳達很多台大學生關心的議題與中國社會發展，包括：「中國停止對台進行軍事行動」、「釋放香港民運人士，在香港全面落實民主」、「停止對圖博、東突厥斯坦種族清洗行為」以及「平反六四天安門事件，支持中國全面民主」等議題，希望中國同學回國後，也能分享給朋友和政府聽。

抗議學生說，所謂的交流，應該要建立在對等的尊重與開放上，交流不是一言堂，讓中國同學亂說他想說的，媒體還歌舞昇平，看似和樂融融，「台灣就不是中國台北」，許多台灣人關心的民主、人權與自由的價值，正是中國所缺乏的，所以台灣可以分享這些價值，現場也準備很多中國與香港民主運動的書籍，要讓中國學生帶回去當伴手禮。

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受媒體聯訪表示，不清楚學生抗議的訴求是什麼，但台灣是一個多元、自由的地方，大家都可以表達各自的意見，如同復旦大學女同學講了習慣的用語，也是一種表達的自由，兩岸的交流就是這樣，彼此感受到彼此不同的氛圍或氣氛，我覺得這是好事。

有媒體問到來訪陸生，是否會與抗議學生進行交流，蕭旭岑說，這不在陸委會核准的交流範圍之內，我們不能超越陸委會核准的行程，否則就會違規。

▲▼陸生團參訪台大，上圖為大陸金牌選手馬龍。（圖／馬辦提供）