冷空氣甩雨北東濕答答　「周六起連凍3天」低溫探13度

▲明起到周五受東北季風影響，大台北、東北部及東部有局部短暫雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣一波波來襲，中央氣象署指出，明天起到周五受東北季風影響，大台北、東北部及東部有局部短暫雨，其中東北部山區有局部大雨發生機率，周六到下周一受到另一股東北季風的冷空氣影響，低溫下探13度，下周二東北季風減弱，氣溫回升。

氣象署預報員張承傳表示，明天至周五東北季風影響，桃園以北、宜蘭及花蓮地區高溫約20至21度，其他地區25至29度，各地低溫約16至19度，這3天期間迎風面水氣稍增多，降雨範圍較廣一些。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，降雨雖然不會持續一整天，但整天偏陰涼，留意受地形作用影響，東北部山區並有局部大雨發生的機率，北部山區及東南部亦有零星短暫雨，降雨比較持續性，其他地區多雲到晴。

張承傳說，周六到下周一是另一股東北季風的冷空氣南下，是這一周以來比較明顯的降溫，中部以北及東北部變冷，預估低溫13至15度，其他地區16、17度，雨勢相較周五來的小，但範圍擴大到桃園以北、東北部及東部地區。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，這一波冷空氣相比周五前的冷空氣較強，但台灣位於冷空氣邊緣，強度未達到大陸冷氣團等級，周六到下周一北部高溫略降至20度，中南部仍有26、27度。下周二東北季風減弱，氣溫回升，大台北及東半部仍有局部短暫雨。

此外，張承傳指出，今天起至周四清晨雲林以南地區，容易有局部霧或低雲，影響能見度，行車用路多加注意。目前資料看來未來10天沒有大陸冷氣團發展的趨勢，氣溫暫時不會太大的起伏變化。