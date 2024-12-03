　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣甩雨北東濕答答　「周六起連凍3天」低溫探13度

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲明起到周五受東北季風影響，大台北、東北部及東部有局部短暫雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣一波波來襲，中央氣象署指出，明天起到周五受東北季風影響，大台北、東北部及東部有局部短暫雨，其中東北部山區有局部大雨發生機率，周六到下周一受到另一股東北季風的冷空氣影響，低溫下探13度，下周二東北季風減弱，氣溫回升。

氣象署預報員張承傳表示，明天至周五東北季風影響，桃園以北、宜蘭及花蓮地區高溫約20至21度，其他地區25至29度，各地低溫約16至19度，這3天期間迎風面水氣稍增多，降雨範圍較廣一些。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，降雨雖然不會持續一整天，但整天偏陰涼，留意受地形作用影響，東北部山區並有局部大雨發生的機率，北部山區及東南部亦有零星短暫雨，降雨比較持續性，其他地區多雲到晴。

張承傳說，周六到下周一是另一股東北季風的冷空氣南下，是這一周以來比較明顯的降溫，中部以北及東北部變冷，預估低溫13至15度，其他地區16、17度，雨勢相較周五來的小，但範圍擴大到桃園以北、東北部及東部地區。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，這一波冷空氣相比周五前的冷空氣較強，但台灣位於冷空氣邊緣，強度未達到大陸冷氣團等級，周六到下周一北部高溫略降至20度，中南部仍有26、27度。下周二東北季風減弱，氣溫回升，大台北及東半部仍有局部短暫雨。

此外，張承傳指出，今天起至周四清晨雲林以南地區，容易有局部霧或低雲，影響能見度，行車用路多加注意。目前資料看來未來10天沒有大陸冷氣團發展的趨勢，氣溫暫時不會太大的起伏變化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄
獨／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好
劉家昌1年前突暴瘦「孤單動手術」　控訴：家庭破碎只好認命
劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！　港媒體人慟：一路走好
陳太太暴增！陳傑憲喊話：我已經結婚別有想像
快訊／18:04嘉義縣規模3.9地震「深度僅5公里」　最大震
快訊／18:04南部發生有感地震　震度估3級以上
快訊／流感增11死！　30多歲搶救不治
中科院基地出意外！技術師半身燒燙傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7年客服領30K！他怒轉1行「月收破10萬」　下午爽看片、玩遊戲

快訊／18:04嘉義縣規模3.9地震「深度僅5公里」　最大震度4級

第3航廈克服難度提前交付19個機坪　桃機獲工程優良獎

快訊／18:04南部發生有感地震　震度估3級以上

兩岸青少年壘球交流！金門2國小奪冠　600小選手熱血揮棒

流感增11死！30多歲男肺異常搶救7周仍不治　疫情12月中進入流行

冬季「最強4生肖」！越冷越升官發財　這類人有機會中大獎

冷空氣甩雨北東濕答答　「周六起連凍3天」低溫探13度

穿短裙回婆家！婆婆搖頭「結婚了穿這樣是要勾引誰」　她傻眼

從遺址到餐桌！十三行博物館推「考古系列餐具」致敬台灣史前文化

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

鋼琴網紅江老師脫口「在一起」 呂捷羞：好久沒被告白｜豈有此呂 EP331預告

7年客服領30K！他怒轉1行「月收破10萬」　下午爽看片、玩遊戲

快訊／18:04嘉義縣規模3.9地震「深度僅5公里」　最大震度4級

第3航廈克服難度提前交付19個機坪　桃機獲工程優良獎

快訊／18:04南部發生有感地震　震度估3級以上

兩岸青少年壘球交流！金門2國小奪冠　600小選手熱血揮棒

流感增11死！30多歲男肺異常搶救7周仍不治　疫情12月中進入流行

冬季「最強4生肖」！越冷越升官發財　這類人有機會中大獎

冷空氣甩雨北東濕答答　「周六起連凍3天」低溫探13度

穿短裙回婆家！婆婆搖頭「結婚了穿這樣是要勾引誰」　她傻眼

從遺址到餐桌！十三行博物館推「考古系列餐具」致敬台灣史前文化

環境部表揚全國績優公廁　港務公司兩處公廁榮獲評比特優

改跑姿、滿腳血　曹純玉今年宣告全馬「關機」

快電商舉行分店長參訪活動　免囤貨、免物流降低庫存風險

樂壇最強星二代！泰勒絲指定女歌手　「葛蕾西」宣布4月來台開唱

腸病毒罕見冬季流行　台大醫：「免疫負債」造成大小孩染病多

7年客服領30K！他怒轉1行「月收破10萬」　下午爽看片、玩遊戲

黑巧克力也在內！營養師點名「14款黑色食物」有助養髮

印度羽球一姐辛度摘金後宣布月底結婚　未婚夫身份曝光

桃園執行分署年終聯合拍賣買氣旺　勞力士錶喊價25次24萬賣出

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

生活熱門新聞

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

今年冬天恐更冷　原因曝光

快訊／北市爆麻疹群聚！接觸者匡列328人

台中師報警挨批　網：誰還敢當老師

今變天「下最多」地區曝　2波冷空氣雨區擴大

快訊／18:04南部發生有感地震　震度估3級以上

買彩券「拜GPT大神」爽中20倍獎金　他實測嗨翻！

注意！　4生肖、4星座2025大沖煞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

Nissan破產危機、財務長離職

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面