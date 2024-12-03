反擊半導體管制！陸：原則上不許可鎵、鍺等對美國出口

▲中美互相採取管制措施。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國商務部2日對中國大陸發出最新的半導體管制措施，引起陸方強烈不滿。大陸商務部3日公告，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。

大陸商務部在公告中提到，「禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。」「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」

大陸商務部指出，任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。

大陸商務部新聞發言人解釋，近年來，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，濫用出口管制措施，無端限制有關產品對華出口，並將多家中國企業列入制裁清單進行打壓遏制，嚴重破壞國際貿易規則，嚴重損害企業正當合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

發言人提到，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，中方決定加強有關兩用物項對美國出口管制，包括禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，嚴控鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨相關兩用物項對美國出口等。

發言人強調，中國政府堅定不移推進高水平對外開放，堅決反對任何泛化國家安全概念的錯誤做法，「中方願與有關國家和地區加強出口管制領域對話，共同促進全球產業鏈供應鏈的安全與穩定。」