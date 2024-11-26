獨／刺死人妻痛哭「很愛她」　兇嫌辯：她說會離婚卻一直騙我

▲北市宿姓男子在內湖街頭持刀刺殺已婚的蔡姓女子，起因疑感情糾紛。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區25日發生一起震驚社會命案，已婚蔡姓人妻在公司附近遭宿姓男子持刀刺殺身亡，宿男因自傷，需坐輪椅。檢方訊問後，依殺人罪向法院聲押獲准。據悉，宿男因傷坐著輪椅接受問訊，期間聲淚俱下，強調沒殺人犯意，他聲稱帶刀子是要自我了斷，並解釋「如果我真想殺人，直接割喉嚨就好了，何必刺肚子？」

據悉，宿嫌因自傷而坐著輪椅接受問訊，期間聲淚俱下，堅稱自己並無殺人犯意。他辯解說，攜帶刀的目的是為了自我了斷，而非預謀行凶。他解釋：「如果我真想殺人，直接割喉就好了，何必刺肚子？」

宿嫌供稱，2年前蔡女聲稱自己已經離婚，並希望與他重新開始關係，他當時相信了對方的話，但事後發現這一切都是謊言，感到被深深欺騙。他哽咽說：「我跟她說過，我已經受不了這樣的情況了，但她總是不耐煩地說是我不願意給她時間。」他更悲情說，周遭的朋友與同事也知到這段戀情，長期累積的情緒最終萌生自我了斷的念頭。

宿嫌供稱，案發當天，他原本與蔡女在其辦公室聊天，後因室內禁止吸菸，2人一起下樓去便利超商買東西，交談過程中，蔡女的言語再度激怒他，讓他一時失控，持刀刺向蔡女的腹部。

「第一次刺向她的肚子時，我自己也愣住了」，宿嫌說，但蔡女此時依然言語挑釁，讓他再次情緒失控，接連刺了第2刀與第3刀，直到蔡女倒地不起，隨後用刀刺向自己胸口，試圖自殘。

宿嫌在問訊中崩潰表示：「我很愛她，所以沒有選擇逃離現場，而是等待警方到場。如果我真的想讓她死，早就割喉了，為什麼還會刺向自己？」他堅稱攜刀並非為了殺人，而是想結束自己的生命，死在蔡女面前。

他也不滿被指控預謀殺人，更指出便利超商監視器畫面，可以證明2人有擁抱、親臉等親密舉動，並強調：「我們就是情侶關係」，是真的很愛她。

然而，死者先生（上圖，記者黃彥傑攝）對情侶說法嗤之以鼻，斥責兇嫌編造謊言掩飾惡行，死者丈夫指出，宿男多次騷擾其妻，甚至曾在去年將她拉入巷內毆打，他說：「我太太根本不認識他，他就是搭訕不成，瘋狂報復，是騷擾升級至兇殺；死者女兒也補充，母親上下班大多由父親接送，兇嫌只是在母親偶爾自行回家時接近她，並持續騷擾。

目前命案真相撲朔迷離，宿男聲淚俱下辯稱情緒失控、非預謀殺人，而死者家屬則痛批兇嫌長期騷擾、蓄意報復，雙方說法矛盾，案件真相仍待檢警進一步釐清。

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