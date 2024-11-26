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警局前潑8.5L汽油燒死人！縱火犯判無期　友載他逃亡...判刑5月

▲黃男潑灑汽油殺死杜男，國民法官依殺人罪判無期徒刑。（圖／民眾提供）

▲黃男潑灑汽油殺死杜男，國民法官依殺人罪判無期徒刑。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林縣1名黃姓男子與杜姓男子有債務糾紛，去年7月2人約在台中市第四警分局前停車場談判時，黃男竟朝杜男潑灑8.5公升汽油後點火，造成杜男全身嚴重燒燙傷，搶救2天不治，黃男縱火後也受到燒燙傷，但被高姓友人載往雲彰等地躲避查緝，直到2人前往醫院就醫時遭到警方逮捕，黃日前被依殺人罪判處無期徒刑，彰化地院再將高男依藏匿犯人罪，判處5月徒刑。

起訴書內容指出，高男與黃男是朋友關係， 2023年7月24日，黃男與杜男相約在臺中市政府警察局第四分局外路旁碰面，談判解決債務問題。傍晚18時31分許，黃男朝其潑灑約8.5公升之大量汽油至杜男身上，並點燃預先準備的火柴朝杜男丟擲。造成杜男因大面積燒灼傷而不治死亡，一旁的車輛也燒毀。

黃男犯罪後，聯絡高男載他離開現場，高男眼見黃男身體及衣物上有多處燒傷，顯露出涉嫌縱火犯罪，仍把黃載到北斗鎮及莿桐鄉的便利商店購買冰塊，冰敷治療燒燙傷。

當晚，高男向母親拿6000元後，2人在斗六市、虎尾鎮四處遊盪，以逃避追緝，高男除提供行動電話給黃與家人聯絡外，7月25日上午在與黃男弟弟聯絡，提供父親的帳戶，匯款5000元，作為就醫費用。下午13時20分許，高陪同黃至雲林縣虎尾院區就醫時，被警當場查獲。

黃男涉及殺人及公共危險罪部分，由台中地方法院國民法官審理，杜男胞姊曾出庭表示，家庭因弟弟離去而遭受重大打擊，請求國民法官判處死刑，認為黃男在警察局門口殺人，無視法律、泯滅人性，法庭於11月4日判決出爐，國民法官認黃男犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

而高男涉犯藏匿犯人罪，彰化地院審理後，將他判處有期徒刑5月，可易科罰金，全案還可上訴。

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