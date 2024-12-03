屏東8旬婦騎車領錢失蹤...迷航近百公里　潮州警18小時尋獲

▲潮州警分局竹田分駐所在枋寮找到陳姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

竹田鄉陳姓婦人騎腳踏車外出領錢未回，家屬著急向潮州警分局報案，警方調閱監視系統、配合張貼社群媒體，經18小時在枋寮鄉找到她，迷航近百公里，讓家屬很感激。

潮州分局竹田分駐所日前接獲陳姓婦人家屬報案，指87歲陳的她於11月27日08時許稱騎腳踏車出門領錢後即音訊全無，因未攜帶通訊工具且患有重聽情形，讓家人很著急。

警方獲報後隨即成立專案小組調閱監視器，沿途調閱屏東縣竹田鄉計8處全村之監視器影像追蹤老婦人行向，惟擴大搜尋區域後地毯式搜索仍然未果。

惟警方仍不放棄，與家屬合作利用網路資訊共享，將她的照片於網路上協尋，一名民眾於貼文下方表示，28日凌晨疑似在佳冬鄉戰備跑道看到她。

警方重燃希望、立即調度人力前往佳冬、新埤、枋寮一帶搜尋，並與枋寮分局石光所員警合作，逐層過濾監視影像與家屬核對，經過多方努力，皇天不負苦心人，於28日晚間，由竹田所所長盧智勝、警員鄞哲偉，同枋寮所員警於枋寮鄉轄區找到她，檢視她的身體及精神狀況皆無礙後，駕車將她護送返回竹田所，隨後將她送返家，家屬非常感動。

潮州分局長林明波對於員警積極尋找失蹤人口精神表示嘉勉，也呼籲民眾不論家中有老年人、幼童或是需要特別照護的家人，都須多加留意，盡量不要讓他們獨處或落單，以免造成意外。