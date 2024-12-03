▲▼南韓國防部欲擴大間諜罪適用範圍　以完善強化國安法制

▲南韓國防部發言人全河奎。（圖／截圖自KBS新聞）

記者蒲世芸／編譯

為提升國家安全，南韓國防部近日針對國會討論修訂《刑法》間諜罪條款，將適用範圍從「敵國」擴大至「外國」，強調為防止國家機密外洩等重大事件，相關法規需要進一步完善，以嚴格懲治相關行為。

國防部發言人全河奎（音譯，전하규）於3日在國防部例行記者會上表示，機密外洩對國家安全造成重大威脅，是極為嚴重的問題，因此修法具有必要性。

目前的間諜罪條款（《刑法》第98條）僅限適用於「敵國」，如北韓，而無法懲治針對其他國家如中國的間諜行為。此問題長期受到批評，因此國會提出將間諜罪適用範圍擴大的修法提案，並已通過相關委員會的小組審查。然而，由於在野黨共同民主黨態度轉趨保留，法案進一步處理受到拖延。執政黨國民力量黨對此表示不滿，批評民主黨阻礙修法進程。

全河奎在記者會中提到近期與中國相關的兩起案件：一是中國留學生於釜山非法使用無人機拍攝美國航空母艦，二是軍事情報司令部的一名軍文職人員將軍事情報人員的個人資料洩露給中國。他表示，現行法律在處理類似事件上存在諸多限制，凸顯修法的必要性。

執政黨國民力量黨強調，擴大間諜罪適用範圍是提升國家安全法制的重要一步，希望能盡快推動法案通過，填補現有法律漏洞，保護國家利益。