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花蓮表揚177名志工+17團隊　民眾熱情歡呼場面溫馨感人

▲▼志工頒獎典禮，縣長徐榛蔚親自出席頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼志工頒獎典禮，縣長徐榛蔚親自出席頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為慶祝「國際志工日」，花蓮縣政府今1日在理想大地渡假飯店安達魯西亞廳舉辦志工頒獎典禮，縣長徐榛蔚在社會處長陳加富的陪同下親自蒞臨現場頒獎，表揚花蓮縣內177名志工及17個運用單位，並致上最高的敬意，肯定志工無私的奉獻。台下民眾熱情歡呼，紛紛拿起相機，為辛勞的志工捕捉榮耀時刻，場面溫馨感人。

▲▼志工頒獎典禮，縣長徐榛蔚親自出席頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為激勵投身志願服務之志工擁有「燃燒自己、照亮別人之德操」的理念，發揮助人最樂，服務光榮的精神，由衛生福利部、花蓮縣政府指導，以公益彩券盈餘分配金補助社團法人花蓮縣持修積善協會辦理「花蓮縣113年度志願服務優良志工表揚大會」，表揚平日樂於奉獻時間、金錢及愛心的志工及志工團隊，藉由擔任志工，增加生命的深度、廣度，更能從中獲得生命的成就及價值。

▲▼志工頒獎典禮，縣長徐榛蔚親自出席頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝帶給社會祥和、溫暖的所有志願志工伙伴們，許多志工仍另外在職工作，也有許多志工是退而不休，致力為了花蓮的美好而默默耕耘著。花蓮是充滿感恩的城市，志工夥伴在服務的路上，創造有價值的人生，志工是生命的啟航，感謝有大家的付出，讓花蓮如此幸福美好。

▲▼志工頒獎典禮，縣長徐榛蔚親自出席頒獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，志工夥伴在服務的路上，創造有價值的人生，志工是生命的啟航，

大會總計表揚177名志工及17個運用單位，包含113年度全國志願服務獎勵64位、113年度衛生福利部志願服務獎勵37位、113年度花蓮縣優良志工76位、113年花蓮縣志願服務績優團隊小V獎2個單位、113年花蓮縣志願服務績效評鑑優等5個單位、甲等6個單位、勤奮獎1個單位、活力獎1個單位、新銳獎1個單位、偏鄉服務獎1個單位，共計194個獎項。隨著花蓮近年災害頻繁，防災志工的重要性愈發凸顯，縣政府今年特別新增「防災志工獎項」，感謝這些在災害應對中無私奉獻的志工夥伴。

近年隨著民間自主從事社會公益的風氣日盛，花蓮縣政府社會處團隊持續推動志願服務各項多元教育訓練課程、宣導以及創新系列活動等工作不遺餘力，且有關志工權益保障亦更臻完善，更鼓勵縣內各祥和志工團隊積極參與社會福利事務，為志工提供各項福利，做最堅實的後盾，使志工們付出能像旭日東昇的朝陽般溫暖，並將這份愛散播分享給所有的人。

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